White Turf und Ski WM in St. Moritz Per Helikopter

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) 7132 Hotel, Vals, Graubünden: ?Exklusive WinterAngebote:

?White Turf und Ski WM in St. Moritz Per Helikopter

Erleben Sie zwei sportliche Höhepunkte in St. Moritz sowie die spektakulären ­Bündner Alpen im Winter von oben und geniessen Sie am Abend in aller Ruhe die 7132 Therme und die preisgekrönten Restaurants des 7132 Hotel in Vals.

AlpineSkiWM(at)7132 in St. Moritz

Seien Sie live dabei, wenn vom 6. bis 19. Februar 2017 die besten Skifahrerinnen und Skifahrer der Welt um die Weltmeistertitel fahren. Unser Helikopter fliegt Sie hin und zurück und Sie können die Wettkämpfe von der VIP-Tribüne aus verfolgen.

* Zwei Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl in unserem 7132 House of Architects

* Tägliches Frühstücksbuffet im Restaurant 7132 Red

* 1 VIP-Ticket pro Person für die FIS Alpine World Ski Championships St. Moritz 2017

* Helikopter-Transfer nach und von St. Moritz inkl. Taxitransfer zur und von der Veranstaltung

* 1 Flasche Pol Roger Black sowie Silver Pizza bei Ankunft im Zimmer

* Freier Eintritt in die 7132 Therme (Nachtbaden am Mittwoch, Freitag oder Sonntag)

* Service und MwSt., exklusive Kur- und Beherbergungstaxen von CHF 3.90 pro Person und Nacht

* Gültig für die Anreise vom 5. bis 18. Februar 2017

Preise pro Person:

Ab CHF 2?043 im Doppelzimmer, ab CHF 2?966 im Einzelzimmer

Alternativ bieten wir das Arrangement auch in der Penthouse-Suite an,

natürlich mit den zusätzlichen Services unseres Suiten-Angebotes.

Ab CHF 7?900 in der Penthouse-Suite für 2 Personen

WhiteTurf(at)7132 in St. Moritz

Pferdesport, internationales Flair und eine traumhafte Winterlandschaft: das White Turf auf dem gefrorenen St. Moritzersee ist unvergleichlich. Versuchen Sie Ihr Glück beim Wetten auf das schnellste Pferd oder geniessen Sie Unterhaltung und Kulinarik rund um die Rennbahn. Wir fliegen Sie mit unserem Helikopter hin und zurück. Erleben Sie mondäne Atmosphäre und entspannende Exklusivität am gleichen Tag.

* Zwei Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl in unserem 7132 House of Architects

* Tägliches Frühstücksbuffet im Restaurant 7132 Red

* 1 Ticket Tribüne A+ (nummerierte Plätze) pro Person für die White-Turf-Veranstaltung in St. Moritz

* Helikopter-Transfer nach und von St. Moritz inkl. Taxitransfer zur und von der Veranstaltung

* 1 Flasche Pol Roger Black sowie Silver Pizza bei Ankunft im Zimmer

* Freier Eintritt in die 7132 Therme (Nachtbaden am Mittwoch, Freitag oder Sonntag)

* Service und MwSt., exklusive Kur- und Beherbergungstaxen von CHF 3.90 pro Person und Nacht

* Gültig für die Wochenenden vom 11. bis 13.02.2017, 18. bis 20.02.2017 und 25. bis 27.02.2017

Preise pro Person:

Ab CHF 1?273 im Doppelzimmer, ab CHF 2?196 im Einzelzimmer.

Alternativ bieten wir das Arrangement auch in der Penthouse-Suite an,

natürlich mit den zusätzlichen Services unseres Suiten-Angebotes.

Ab CHF 6?360 in der Penthouse-Suite für 2 Personen

7132 ? The Art of Alpine Luxury

Das 7132 Hotel liegt am Eingang des malerischen Dorfes Vals in den Graubündner Alpen: 1?000 Einwohner, 1?000 Hotelbetten, 1?000 Schafe, idyllische Landschaft, archaische Bergwelt und Platz für Zukunftsvisionen. Vals mit seiner berühmten Thermalquelle ist ein ruhiger Rückzugsort und im 7132 Hotel nächtigt der Gast in einer ganz besonderen Atmosphäre.

Die Gäste des 7132 entfliehen hier dem grauen Mainstream und verschreiben sich dem letzten, wahren Luxus einer hektischen Moderne: Musse, Ruhe und Entschleunigung. Es ist ein Ort um sich zu entspannen, sich verwöhnen zu lassen und den Augenblick zu geniessen ? in einer inspirierenden und stilvollen Umgebung. 7132 verpflichtet sich allem Sinnlichen: aussergewöhnliche Architektur, edles Design, exquisite Gastronomie und eine Therme von Weltruf.

www.7132.com

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Cinnamon Circle

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/bfmdv2

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/kultur/white-turf-und-ski-wm-in-st-moritz-per-helikopter-64539





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/kultur/white-turf-und-ski-wm-in-st-moritz-per-helikopter-64539



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Cinnamon Circle setzt auf die Bündelung der Kräfte seiner Partner und bietet dem User nicht nur ausgewählte Neuigkeiten des jeweiligen Hauses, sondern unterhält die Leser mit spannenden Geschichten aus den Destinationen. Hinzu kommt ein global agierendes Netz von Gastautoren, die regelmässig in Text, Bild und Video über interessante Themen aus der Welt des luxuriösen, manchmal auch abenteuerlichen Reisens berichten.





Zu unseren Partnerhotels zählen einige der besten Häuser der Welt:



Badrutts Palace Hotel: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/badrutt-web.html, St. Moritz / Switzerland



Baur au Lac: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/bauraulac-web.html, Zurich / Switzerland



Beau-Rivage Palace: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/brp-web.html, Lausanne / Switzerland



Lausanne Palace: http://www.lausanne-palace.com/de/, Lausanne / Switzerland



Château d'Ouchy: http://www.chateaudouchy.ch/de/index.php, Lausanne / Switzerland



Chem Chem Safari Lodge: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/chem-chem-web.html, Tansania



Hotel Angleterre: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/angleterre-web.html, Lausanne / Switzerland



Hotel Metropol: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/metropol-web.html, Moscow, Russian Federation



Hotel Palafitte: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/palafitte-web.html, Neuchâtel / Switzerland



Hôtel de Paris: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/deparis-web.html, Monte-Carlo / Monaco



Hôtel Hermitage: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/hermitage-web.html, Monte-Carlo / Monaco



Monte-Carlo Bay: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/mcb-web.html Hotel & Resort, Monaco



The Oitavos: http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/oitavos-web.html, Cascais/ Portugal



7132 Hotel: http://7132.com/?main=start, Vals, Schweiz

Dies ist eine Pressemitteilung von

Cinnamon Circle

PresseKontakt / Agentur:

Cinnamon Circle

Joern Pfannkuch

Schwedenstrasse 42

80805 München

joern(at)cinnamoncircle.com

-

http://shortpr.com/bfmdv2



Datum: 02.02.2017 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1451236

Anzahl Zeichen: 5276

Kontakt-Informationen:

Firma: Cinnamon Circle

Ansprechpartner: Joern Pfannkuch

Stadt: München

Telefon: -





Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung