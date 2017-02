Rheinische Post: Bundesländer wollen möglichst bald eigene Gesetze für elektronische Fußfessel

(ots) - Fast alle Bundesländer wollen möglichst bald

auch eigene gesetzliche Grundlagen für den Einsatz elektronischer

Fußfesseln gegen Gefährder schaffen. Das ist nach Angaben der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe)

Ergebnis einer Umfrage unter allen Innenministern. Unklar sei die

Beschlusslage noch bei den rot-rot-grünen Landesregierungen in Berlin

und Thüringen. In Thüringen sehe Innenminister Holger Poppenhäger

(SPD) die Fußfessel gegen Gefährder als "wichtigen Baustein zu mehr

Sicherheit im Freistaat". Das Kabinett müsse sich aber erst noch

darauf verständigen, ob diese Ansicht von allen Ministern geteilt

werde. Unter anderem in Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg

sind Gesetzentwürfe bereits in Arbeit. Die Grundlagen für den

Fußfesseleinsatz würden nun "rasch" geschaffen, kündigte etwa

Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Baden-Württemberg an. Die

elektronische Fußfessel könne dazu beitragen, "die öffentliche

Sicherheit zu erhöhen und potenziellen Terroristen das Handwerk zu

legen", sagte Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt (SPD)

der "Rheinischen Post". Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz,

der sächsische Innenminister Markus Ulbig (CDU), will sich für eine

zügige einheitliche Regelung aller Bundesländer einsetzen. Ein

Arbeitskreis habe sich mit dem weiteren Verfahren bereits in einer

Sondersitzung befasst. "Wir brauchen eine strenge Überwachung von

Gefährdern, die Fußfessel ist dafür ein geeignetes Instrument",

erklärte Ulbig.







