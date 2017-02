NOZ: NOZ: SPD-Generalsekretärin warnt Kanzlerin vor "falscher Zurückhaltung" bei Besuch in Ankara

(ots) - SPD-Generalsekretärin warnt Kanzlerin vor

"falscher Zurückhaltung" bei Besuch in Ankara



Barley: Beim türkischen Präsidenten für unschuldig Inhaftierte

einsetzen - "Erdogan sperrt die Demokratie in sein Verließ"



Osnabrück. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert, dem türkischen

Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag in Ankara "ohne

falsche Zurückhaltung" gegenüber zu treten. "Ich erwarte, dass sich

Merkel "für die zahllosen unschuldig in der Türkei Inhaftierten

einsetzt", sagte Barley der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).



Die Türkei sei "auf dem Weg in eine Diktatur". Die

Massenverhaftungen von Journalisten, Anwälten und Oppositionellen

verurteilte die SPD-Politikerin als einen "Angriff auf demokratische

Werte". Zu den Inhaftierten gehörten viele Mitglieder der kurdischen

HDP, einer Schwesterpartei der SPD. Diese seien keine Terroristen,

sondern gewählte Repräsentanten der türkischen Demokratie. "Erdogan

sperrt die Demokratie in sein Verließ. Das dürfen wir nicht

schweigend dulden", erklärte Barley. Über die Wahrung von Demokratie,

Rechtstaatlichkeit und Menschenrechten lasse sich nicht verhandeln.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.02.2017 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1451256

Anzahl Zeichen: 1586

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 150 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung