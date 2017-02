Kopfschmerzen, Durchfall und Übelkeit durch Konservierungsstoffe

Was nicht lange frisch bleibt, das wird eben haltbar gemacht – mit Konservierungsstoffen. Viele Lebensmittel können mit Konservierungsmitteln sogar Monate und noch länger genießbar bleiben, ohne zu vergammeln. Aber genießbar heißt noch lange nicht Genuss. Mit Konservierungsstoffen haltbar gemachte Lebensmittel büßen nämlich häufig am naturgetreuen Geschmack ein. Und gesund sind Konservierungsstoffe leider auch nicht gerade.



SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt

(firmenpresse) - Was nicht lange frisch bleibt, das wird eben haltbar gemacht – mit Konservierungsstoffen. Viele Lebensmittel können mit Konservierungsmitteln sogar Monate und noch länger genießbar bleiben, ohne zu vergammeln. Aber genießbar heißt noch lange nicht Genuss. Mit Konservierungsstoffen haltbar gemachte Lebensmittel büßen nämlich häufig am naturgetreuen Geschmack ein. Und gesund sind Konservierungsstoffe leider auch nicht gerade.



Allergien und Krebs möglich

Zwar versichert uns die Lebensmittelindustrie, dass die in ihren Produkten eingesetzten Konservierungsstoffe nicht gesundheitsschädlich sind, was auch durch gesetzliche Bestimmungen klar geregelt wird. Aber leider sind die als Konservierungsmittel eingesetzten Säuren, Salze und weitere Substanzen oft alles andere als gesundheitsverträglich. Viele dieser Stoffe, die mit E-Nummern oder als konkrete Bezeichnung auf der Verpackung angegeben werden müssen, können bei sensiblen Menschen heftige Gesundheitsstörungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder sogar Durchfall auslösen. Noch schlimmer: sie können Allergien oder sogar Krebs hervorrufen.



Unbedingt immer die Zutatenlisten lesen

Wenn man also Fertigprodukte wie Tütensuppen, Fertiggerichte & Co kauft, dann sollte man stets auf E-Nummern, Begriffe wie Sorbinsäure, Benzoesäure, Natriumnitrat oder Kaliumnitrit achten. Wenn man bestimmte Stoffe auf der Packung nicht kennt, dann sollte man im Zweifel das Produkt im Regal stehen lassen und sich lieber schlau machen, was diese unbekannten Stoffe sind und welche Wirkungen diese haben. Sich schlau machen ist besser, als krank werden. Weitere Informationen zu gefährlichen Zusatzstoffen in Lebensmitteln findet man im aktuellen Ratbeber SCHLANK MIXER von Vanessa Halen. Nur wer gesund isst und trinkt, der kann auch gesund und erfolgreich abnehmen.



Weitere Informationen zum Buch SCHLANK MIXER, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:



http://www.wellness-infoseite.de



SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt

Der neue Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa Halen

ISBN 978-3-7412-2820-9

96 Seiten – 11,95 Euro





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wellness-infoseite.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Dies ist eine Pressemitteilung von

PR-Info

PresseKontakt / Agentur:

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse(at)bod.de

Kontakt und Presseanfragen: vanessa.halen(at)web.de

Datum: 02.02.2017 - 07:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1451259

Anzahl Zeichen: 2791

Kontakt-Informationen:

Firma: PR-Info



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 02.02.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung