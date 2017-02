ParcelPal Technology, Inc. bietet Restaurants Technologielösung für Online-Bestellung und Zustellung



Vancouver, British Columbia, Kanada - 1. Februar 2017 - ParcelPal Technology Inc. (ParcelPal oder das Unternehmen), (PKG:CSE) (FWB:PT0) (OTC:PTNYF) - freut sich, im Zuge seiner aktuellen Markteinführung bekannt zu geben, dass seine technologische Gesamtlösung für Restaurants mit einem erfolgreichen Beta-Programm abgeschlossen werden konnte und in den kommenden Wochen in Vancouver auf den Markt kommen wird.



Das Unternehmen wird für jedes Restaurant eine markengeschützte Online-Bestellseite entwickeln, welche in die Webseite der Restaurants eingebunden wird. Die Kunden können so direkt vom Restaurant bestellen und zwischen Selbstabholung oder Zustellung wählen. ParcelPal hat die Bestellverwaltung, die Auslieferung sowie den gesamten Lieferprozess rationalisiert, um eine optimale Anwendererfahrung sowohl für den Kunden als auch für das Restaurant sicherzustellen. Mit seiner brandneuen Technologie umgeht ParcelPal die Kassenanbindung und macht es für Restaurants damit einfacher, eingehende Bestellungen zu verwalten. Die Installation ist für das Restaurant mit einem minimalen Kosten- und Zeitaufwand verbunden und auch für kleine Schnellrestaurants wirtschaftlich. Restaurants, die bereits Partner von ParcelPal sind, verfügen über eine absolut kundenorientierte und automatisierte Lösung für die Online-Bestellung und Zustellung an den Kunden.



Die Produktangebote von ParcelPal zielen auf eine Gewinnoptimierung ab. Wir bieten damit mehr Restaurants einen effizienten und kostenoptimierten Zugang zum Online-Marktplatz und ermöglichen ihnen so, sich auf ihr eigentliches Spezialgebiet zu konzentrieren - das Essen. Wir stimmen alle logistischen und arbeitsrelevanten Schritte direkt mit dem Restaurant ab und erstellen so ein maßgeschneidertes Programm. Eine erfolgreiche Implementierung in den Restaurants, die bei uns Standard ist, steigert den Nutzwert für den Kunden, der damit nicht nur von einer größeren Auswahl profitiert, sondern auch die Möglichkeit bekommt, die Speisen seines Lieblingsrestaurants ganz bequem zuhause genießen zu können.





ParcelPal kann sich in Vancouver bereits an entsprechenden Marktzuwächsen erfreuen. Diese neue und innovative Restaurantlösung wird ParcelPal auch den Markteinstieg in anderen nordamerikanischen Großstädten ermöglichen und zu einer größeren Nachfrage in diesem vertikalen Schlüsselmarkt führen. ParcelPal hat im Hinblick auf die bevorstehende Expansion bereits in verschiedenen kanadischen Städten entsprechende Marketingmaßnahmen eingeleitet.



Über ParcelPal Technology Inc.



ParcelPal bietet einen Service über iPhone und Desktop-Computer an, mit dem Kunden bei Partnerfirmen einkaufen und sich Artikel innerhalb einer Stunde über eine Vielzahl von Kurieren vor Ort liefern lassen können. Das Unternehmen bietet On-Demand-Lieferungen von Waren führender Einzelhändler, Restaurants und Spirituosengeschäfte in Vancouver und demnächst auch in Großstädten in ganz Kanada.



ParcelPal: www.parcelpal.com



Diese von der Geschäftsleitung erstellte Pressemeldung wurde weder von der Canadian Securities Exchange (CSE) noch von einer anderen Wertpapieraufsichtsbehörde geprüft. Es wird von diesen daher auch keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Meldung übernommen.



CSE - Symbol: PKG

Frankfurt - Symbol: PT0

Ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien: 28.188.558



Ansprechpartner: Kelly Abbott, President, ParcelPal Technology, Inc. - 604-401-8700



Zukunftsgerichtete Informationen



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion und das zukünftige Potenzial von ParcelPal. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig anhand von Begriffen wie wird, kann, sollte, beabsichtigt, erwartet, geht davon aus, plant und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, beispielsweise weil die endgültigen Dokumente nicht unterzeichnet werden, die Due-Diligence-Prüfung nicht zufriedenstellend ausfällt oder die CSE keine Genehmigung erteilt, sowie das Risiko, dass ParcelPal nicht erfolgreich ist, unter anderem aufgrund allgemeiner Risiken in Bezug auf die Branche für mobile Anwendungen, der Unfähigkeit von ParcelPal, sich am Markt durchzusetzen, und möglicher Anfechtungen des von ParcelPal genutzten geistigen Eigentums. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen.



Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur insoweit überarbeiten oder öffentlich aktualisieren, wie dies nach dem kanadischen Wertpapierrecht ausdrücklich vorgeschrieben ist.



ParcelPal bietet einen Service über iPhone, Android und Desktop-Computer, mit dem sich Unternehmen und Privatkunden schnell und kostengünstig Artikel lokal über eine Vielzahl von Kurieren liefern lassen können. Das Unternehmen bietet führenden Einzelhändlern in Vancouver und demnächst in den Großstädten in ganz Kanada eine Lieferung der Ware am gleichen Tag.





Kommentare zur Pressemitteilung