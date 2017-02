Weltpremiere: Mozart Coin USD in Gold und Silber

(PresseBox) - Wolfgang Amadeus Mozart zu Ehren bringt der österreichische Edelmetallhändler philoro EDELMETALLE eine Anlagemünze mit US Dollar Nominale heraus. Präsentiert wird die philoro Mozart Coin auf der am Freitag startenden weltgrößten Münzmesse WORLD MONEY FAIR in Berlin.

Die Münze ist eine Neuheit auf dem Anlagemarkt, da sie sich als weltweit erste ihrer Art dem berühmten Komponisten der Wiener Klassik widmet. Gefertigt wird das neuartige Anlageprodukt sowohl in Gold als auch in Silber. ?Die neuen Münzen haben einen besonders hohen Reinheitsgrad von 999,99 bei Gold und 999,9 bei Silber, was auf dem Markt noch eine Seltenheit ist. Natürlich sind die Münzen LBMA zertifiziert und entsprechen somit höchsten Qualitäts- und Umweltstandards.?, erklärt Geschäftsführer Rudolf Brenner.

Auf der Vorderseite zeigt die Münze das Porträt des Wunderkindes Wolfgang Amadeus Mozart (1756?1791). Umrahmt wird sein Bild von Notenblättern und Federkiel. In die Rückseite ist eine Ansicht der Stadt Salzburg, Mozarts Geburts- und Wohnort, eingeprägt. Der Nominalwert der Münzen wird in US Dollar ausgewiesen.

?Auf der WORLD MONEY FAIR feiern wir die Premiere des Mozart Coin USD. Aus diesem Anlass verteilen wir SALZBURGER MOZARTTALER aus dem Hause Mirabell, eine köstliche Spezialität aus Salzburg: Marzipan-Crème, helle und dunkle Nougat-Crème umhüllt von Milchschokolade in Talerform.?, sagt Markenleiter Stefan Beyer. Die Messe findet vom 3. bis zum 5. Februar im Berliner Estrel Convention Center statt. Am Messestand des Edelmetallanbieters philoro EDELMETALLE (Stand H72) können alle Varianten der Mozart Münze betrachtet und auch bereits gekauft werden.



philoro EDELMETALLE GmbH ist einer der Marktführer im Edelmetallhandel im europäischen Raum und verfügt über ein umfangreiches Filialnetz in Deutschland, Österreich und Liechtenstein. Die Dienstleistungen umfassen das gesamte Spektrum der Veranlagung in Edelmetalle vom An- und Verkauf über Lagerung sowie die persönliche Beratung für private und institutionelle Anleger.







