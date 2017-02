dirico.io – Das All-In-One-Tool für Social-Media- und Content-Marketing

Mit der am 1. Februar 2017 neu im Markt gestarteten Software dirico.io hat das Koblenzer Start-up 247Grad Labs GmbH eine All-In-One-Lösung für die Bedürfnisse von Kommunikations- und Marketing-Teams in Unternehmen jeder Größenordnung geschaffen.

Alles im Blick: Mit dem Redaktionskalender in dirico.io

Mit der Software as a Service Lösung können alle Arbeitsabläufe im Social Media- und Content-Management, von der Ideenfindung über die Planung und Veröffentlichung bis zur Auswertung der Resonanz, erledigt werden, egal auf welchen Endgeräten die Teammitglieder ihre Aufgaben bearbeiten. Dabei spielt es keine Rolle ob Facebook-Inhalte, Twitter-Postings oder Instagram-Veröffentlichungen – dirico.io erlaubt die Einbindung aller relevanten Netzwerke und wird kontinuierlich erweitert.



Über eine zentrale Inbox werden alle ein- und ausgehenden Nachrichten zusammengefasst und können somit im Team schnell und effektiv bearbeitet werden – egal ob der Dialog über ein soziales Netzwerk oder E-Mail gestartet wurde. So kann der Kundendienst gleichermaßen modernisiert und effizienter gestaltet werden. Über ein granulares Rechtesystem können dabei verschiedenen Personen unterschiedliche Rollen zugeteilt werden. So sieht jedes Teammitglied nur die Informationen, die für seine Arbeit relevant sind.



Da Planung ein zentrales Element des Social-Media- und Content-Marketings ist, nehmen Kalender und Koordinationsfeatures eine zentrale Rolle im Arbeiten mit dirico.io ein. Es können einzelne Inhalte aber auch ganze Kampagnen organisiert und mit entsprechenden Aufgaben an einzelne Teammitglieder versehen werden. Durch ein intuitives Softwaredesign wird dabei die Einführungsphase neuer Teammitglieder minimiert.



Weitere nützlichen Funktionen von dirico.io:

•Dashboard

•Integrierter RSS-Reader

•Ideensammlung

•Medien Bibliothek









247Grad Labs GmbH ist die Schwesterfirma der Social Media-Agentur 247 Grad in Koblenz. Neben CEO Sascha Böhr arbeiten bei 247Grad Labs GmbH 15 Mitarbeiter/innen am Projekt dirico.io. 247Grad hat mit mehr als 300.00 Installationen der Software Tabmaker einen guten Klang in der Social Media-Welt von Facebook und Co. Die 247Grad Labs GmbH wird im wesentlichen finanziert von den Venture Capital-Gebern KfW Bankengruppe und Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB).



247GRAD Labs GmbH

Gerne stellen wir Pressevertretern einen Testzugang zur Verfügung.

