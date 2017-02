Premiere für die Mydisplays GmbH auf der EuroShop 2017 in Düsseldorf

Die Mydisplays GmbH aus Burscheid feiert im März ihre Messe-Premiere auf der EuroShop 2017 in Düsseldorf!

Seit fast nunmehr 15 Jahren agiert das innovative Unternehmen aus Burscheid, Nähe Köln, als versierter und vertrauensvoller Hersteller und Fachhändler für Großformatdrucke und mobile Werbesysteme. Die Messebesucher erwartet ein spannender Einblick in die Welt bedruckbarer Werbedisplays und eine kompetente Beratung zu allen angedachten Projekten im Bereich POP-Marketing.

Nach 3-jähriger Abstinenz öffnet vom 5. bis zum 9. März 2017 mit der EuroShop die weltweite Leitmesse des Handels auf dem Messegelände in Düsseldorf erneut ihre Pforten. Mit überarbeitetem Konzept richtet sich die Handelsmesse gen Zukunft aus und passt sich dynamisch den wachsenden Ansprüchen ihrer Fachbesucher an. Auf über 200.000 qm präsentieren auch dieses Mal wieder mehr als 2200 Aussteller ihre neuartig innovativen Ideen, Produkte und Dienstleistungen und locken damit schätzungsweise über 100.000 interessierte Besucher aus aller Welt an.

In diesem Jahr zum ersten Mal auf der EuroShop vertreten ist die Mydisplays GmbH aus Burscheid, Nähe Köln. Das mittlerweile an die 40 Mitarbeiter zählende Unternehmen rund um die beiden Geschäftsführer Jan Krause und Peter Schaffarzyk versteht es seit jeher günstige und dennoch hochwertige Lösungen für bedruckbare Werbedisplays zu fertigen. Als professioneller Hersteller und Fachhändler für Großformatdruck, Displaysysteme, Werbetechnik und 3D Buchstaben möchte die junge Firma allen interessierten Messebesuchern ihr vielfältiges Sortiment und Leistungsspektrum näher bringen.

Zur großen Premiere hat die Mydisplays GmbH natürlich direkt einen innovativen und insbesondere individuellen Präsentations-Auftritt mit im Messe-Gepäck. Potentielle Kunden können sich am Stand digital an einer multimedialen, interaktiven Werbesäule oder auch persönlich, im Gespräch, über die umfangreichen Werbedisplays und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens informieren. Mit dem nötigen Know-how berät das Messeteam vor Ort kompetent bei allen angedachten Projekten im Sektor POP-Marketing.

Neugierig? Das sympathische Team freut sich schon jetzt auf zahlreiche, interessierte Besucher!



Im Jahr 2002 gegründet, agiert die Mydisplays GmbH seit jeher als versierter und vertrauensvoller Hersteller und Fachhändler für Displaysysteme. Angefangen bei Faltdisplays und Messeständen über Rollups und Beachflags bis hin zu Promotionzelten, Pappaufstellern und Leuchtdisplays – Unsere außergewöhnliche Auswahl zahlreicher Displaylösungen stellt für jeden erdenklichen Anlass das passende Produkt zur Verfügung. Die professionell verarbeiteten und gestalteten Werbeträger liegen in diversen Ausführungen, Farben, Formen und Größen vor und lassen sich zudem perfekt mit anderen Werbeelementen aus unserem Onlineshop kombinieren.

Unser professionelles Team ist stets bemüht, günstige aber dennoch qualitativ hochwertige Lösungen für Ihre Werbetechnik anzubieten. Eine sorgenfreie Auftragsabwicklung und schnelle Hilfe bei Problemen sorgen seit mittlerweile 15 Jahren für höchste Zufriedenheit unserer Kunden.

Selbstverständlich entwickelt und produziert die Mydisplays GmbH auch maßgeschneiderte und individuelle Werbekonzepte.

Mit Hilfe unseres modernen Maschinenparks können wir Ihre Werbegrafiken nach höchsten Qualitätsanforderungen im Platten- und Textildruck ökologisch umsetzen. Der direkte Zugriff auf die Großformatdruckerei am Standort Burscheid garantiert eine konstante Qualität und extrem kurze Reaktionszeiten.

Überzeugen Sie sich gerne selbst! Wir freuen uns auf Ihre individuelle Anfrage.

Mydisplays GmbH

