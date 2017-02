Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs: Humanitärer Appell von PRO ASYL und Paritätischem Wohlfahrtsverband an Bundeskanzlerin Merkel

(ots) - Im Vorfeld des Treffens der EU-Staats- und

Regierungschefs auf Malta kritisieren PRO ASYL und der Paritätische

Wohlfahrtsverband in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel

die derzeitige "Flüchtlingsabwehrpolitik" der Europäischen Union

scharf. Die Vorschläge der EU-Kommission zur Abriegelung der

sogenannten Mittelmeerroute seien ein erneuter "Tiefpunkt

europäischer Flüchtlingspolitik" und zielten vorrangig auf die

Auslagerung des Flüchtlingsschutzes nach Libyen und andere

nordafrikanische Staaten, obwohl den Schutzsuchenden dort

nachweislich Gefahr für Leib und Leben droht. Die Organisationen

appellieren an Bundeskanzlerin Merkel, die Umsetzung des

Kommissions-Vorschlags zu verhindern. Statt einer weiteren

Abschottung Europas, seien legale und gefahrenfreie Zugangswege zu

gewährleisten, so eine der zentralen gemeinsamen Forderungen.



Die Vorschläge der EU-Kommission sehen unter anderem vor, die

libyschen Grenzbehörden, Küstenwache und Marine auszubilden und zu

finanzieren, damit diese sowohl die libysche Südgrenze als auch die

Seegrenze nach Europa abriegeln. 200 Millionen Euro sollen allein

2017 und vor allem an Libyen fließen. Gerade in Libyen drohen den

Schutzsuchenden jedoch die menschenunwürdigsten Zustände in Lagern,

warnen die Organisationen, wie jüngst auch ein Bericht des

Auswärtigen Amtes bestätigte. Exekutionen, Folter und

Vergewaltigungen seien dort an der Tagesordnung.



"Die vorliegenden Vorschläge zielen nicht in erster Linie auf die

Rettung von Menschenleben, sondern stellen den Versuch Europas dar,

sich seiner humanitären Verantwortung zu entziehen", so Prof. Dr.

Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes. "Wer

es ernst meint mit dem Schutz von Menschenleben und dem Kampf gegen

das menschenverachtende Vorgehen von Schleusern und Menschenhändlern,



der muss humanitäre Aufnahmeprogramme und legale Zugangswege

schaffen. Ziel einer vernünftigen Flüchtlingspolitik muss es daneben

sein, humanitär akzeptable Bedingungen für Menschen in ihren

Herkunftsregionen zu schaffen."



"Die Bundeskanzlerin darf den Plänen der EU nicht zustimmen und

die Menschenrechte nicht verdealen", betont PRO ASYL-Geschäftsführer

Günter Burkhardt. Dem Abschluss von Flüchtlings- bzw.

Migrationsabkommen mit Regimes, wie beispielsweise Libyen, erteilen

die Organisationen daher auch grundsätzlich eine klare Absage. "Die

Kooperationspläne der EU mit nordafrikanischen Staaten sind eine

Schande", so Burkhardt. "Aus dem Mittelmeer Gerettete landen in

libyschen Haftlagern. Mit europäischem Geld soll Libyen den Fluchtweg

aus der eritreischen Diktatur versperren. In Eritrea Verfolgte haben

kaum noch eine Chance, aus der Diktatur zu fliehen."



Bei den Schutzsuchenden, die über die Mittelmeerroute fliehen,

handelt es sich nach Angaben von Pro Asyl unter anderem um

Flüchtlinge aus Eritrea, die in Deutschland klar als schutzbedürftig

anerkannt werden. Circa 16 Prozent der in Italien Ankommenden sind

Kinder, die meisten von ihnen unbegleitet.







Datum: 02.02.2017 - 07:45

