15 Jahre Woerterbuch- und Lexikonverlag Lehrmittel-Wagner: Lernhilfen fuer die Technische Berufsausbildung

Mechatronik-Fachsprache nachschlagen

15 Jahre Woerterbuch- und Lexikonverlag Lehrmittel-Wagner (seit 2002)



Seit 15 Jahren sind wir nun im Bereich „Lernhilfen fuer die Technische Berufsausbildung“ taetig.

Mittlerweile konnten wir auch die ANGEBOTE der Nachschlagewerke im EBOOK-Bereich stark erweitern.

Auch in der Zukunft moechten wir Sie gerne mit unseren Produkten versorgen.



Freundlicht

Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik Markus Wagner



Ausfuehrungen der Woerterbuecher und Lexika:



- als CD-ROM

- als Ebooks



ANGEBOTE des Verlages:



Die Lernsoftware finden Sie unter dem LINK:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de



EBOOK-Leseproben finden Sie unter dem Link:

https://www.amazon.de/Markus-Wagner/e/B005WGHCEO/



ZIELGRUPPE (Laender: Schweiz, Deutschland, Oesterreich, USA, UK):



- Kfz-Mechatroniker/

- Elektroniker/

- IT-Systemelektroniker/

- Fachinformatiker/

- Kaeltetechnik-Mechatroniker (Kaelteanlagenbauer)/

- Automatiker/

- Industriemechaniker/

- Anlagenmechaniker/

- Mediengestalter/

- Multimediaelektroniker/

- Maschinenbau-Berufe/

- Elektroberufe/

- Elektroniker Luftfahrttechnische Systeme/

- Chemielaborant/

- Chemisch-Technischer Assistent/

- Buerokaufmann (Wirtschaftsenglisch)/

- Industriekaufmann (Business English-German)/

- Technische Redakteure/

- Konstrukteure

- Uebersetzer/

- Dolmetscher



Vorstellung: Autor Markus Wagner:



Technischer Autor fuer die Fachgebiete

Automation (automation),

Elektrotechnik (electrical engineering),

Elektronik (electronic engineering),

Informationstechnik (information technology),

Maschinenbau (mechanical engineering),

Robotertechnik (robotics)

und Telekommunikation (telecommunication).



Als Technischer Autor erklaere ich beispielsweise technische Produkte.



Und zwar in Form von Bedienungsanleitungen zu Produkten.

Diese Technischen Dokumentationen (Technikdokumentationen oder Produktdokumentationen) koennen neu erstellt werden oder auch erweitert werden.



Hinweis:

Betrifft: Ebook-Neuerscheinung im Januar 2017



EBOOK-Leseprobe unter:

https://www.amazon.de/dp/B01N1X0DXB



ASIN: B01N1X0DXB

Woerterbuch fuer Anlagenmechaniker (Sanitaer-, Heizungs- und Klimatechnik)

Uebersetzungen in deutsch-englisch

-

german-english Dictionary for Plant Mechanic for HVAC and Sanitary Engineering



Impressum:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de

Mechatronik--Verlag Lehrmittel-Wagner (Lernsoftware + ebooks)

Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik

Markus Wagner

Im Grundgewann 32a

Germany; 63500 Seligenstadt

USt-IdNr: DE238350635

Tel.: 06182/22908

Fax: 06182843098



Kostenloses Mechatronik-Glossar

https://woerterbuch-mechatroniker.jimdo.com/textauszuege-aus-lexikon-begriffe-mechatronik-verstehen/



ebooks als Technische Woerterbuecher + Lexika (mechatronik elektronik edv) unter:

http://www.amazon.de/Markus-Wagner/e/B005WGHCEO

+

http://ebook-technisches-woerterbuch.jimdo.com

