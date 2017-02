Mit Maria Lichtmess ist die Weihnachtszeit beendet - doch nach dem Fest ist vor dem Fest!

Am 2. Februar zu Maria Lichtmess endet traditionell die Weihnachtszeit

Noch 325 Tage bis zum nächsten Weihnachtsfest -Jetzt schon Zeit für neue Weihnachtsfeier Ideen!

Maria Lichtmess, Ende der Weihnachtszeit

(firmenpresse) - WEIHNACHTEN KOMMT BESTIMMT ZURÜCK



Jetzt gibt es bei Engler Entertainment Frühbucher Angebote für die musikalische Untermalung der Weihnachtsfeier, denn nach dem Fest ist vor dem Fest und wie der Lateiner sagt "tempus fugit" - die Zeit eilt.



WAS BEDEUTET DAS FEST MARIÄ LICHTMESS



An Mariä Lichtmess werden in vielen Regionen Deutschlands die Weihnachtsbäume und die Weihnachtsdekorationen aus den Kirchen und Häusern weggeräumt.

Es werden auch die Kerzen geweiht, die übers Jahr verwendet werden und den Christen Licht spenden sollen.



"Mariä Lichtmess, das Fest der Darstellung des Herrn im Tempel, hat für die katholische Kirche folgenden Hintergrund: Maria ging 40 Tage nach der Geburt von Jesus mit ihm in Jerusalem in den Tempel, um sich zu reinigen und um den erstgeborenen Sohn durch ein Opfer von Gott freizukaufen, so war es die damalige Sitte. Traditionsgemäß war nämlich Der erstgeborene Sohn Gott geweiht", erklärt Alexander Engler, der 13 Jahre im idyllischen Marktschellenberg an der österreichischen Grenze als Kirchenmusiker gewirkt hat.



In vielen südbayerischen Gemeinden, so auch in seiner Gemeinde, gibt es die Gepflogenheit, das berühmte Weihnachtslied "Stille Nacht", das ja im nahen Oberndorf bei Salzburg entstanden ist, bis Lichtmess als Schlusslied jeder Messe zu spielen. Also an Lichtmess zum letzten Mal.



Nicht nur als Kirchenmusiker ist Alexander Engler Spezialist für Weihnachtsmusik, sondern auch mit seinen eigenen Musikensembles spielt er mit zusammen mit seiner Frau und seinen Musikerkollegen aus Salzburg schon seit über 20 Jahren auf Events und Konzerten, vorwiegend im deutschsprachigen Raum.

Die musikalische Gestaltung von Weihnachtsfeiern gehört zu den vielfältigen Aufgabengebieten seiner Firma Engler Entertainment.

Das ganze Jahr über kann man auf der Webseite Weihnachtsfeier Ideen, die Musikensembles von Antje und Alexander Engler hören, sehen und buchen.





DAS NÄCHSTE WEIHNACHTEN KOMMT BESTIMMT - NACH DEM FEST IST VOR DEM FEST



Genauer gesagt sind es noch 10 Monate bis zum ersten Advent am 3.12.2017.

Dann sind wir bereits schon mitten drin in der nächsten Weihnachtsfeier Saison.



Für die Planung der nächsten Weihnachtsfeier also noch ausreichend Zeit - möchte man meinen.

Doch auch hier heißt es "Der frühe Vogel fängt den Wurm", denn wir alle wissen, ab September beginnt für den Handel und die Gastronomie die heiße Phase der Vorbereitung auf die Weihnachtszeit.



Bis dahin sollte eigentlich schon alles geplant sein.

Bleiben also nicht 10 Monate, sondern eigentlich nur 7!



Wenn wir ab September bereits Lebkuchen und Glühwein in den Regalen der Supermärkte finden, ist es allerhöchste Zeit die letzten Ideen für die Weihnachtsfeier klar zu machen, das Programm der nächsten Weihnachtsfeier zu organisieren und die Einladungen zu gestalten.



Viele Tipps und Tricks haben hierfür Alexander Engler und seine Frau von Engler Entertainment Musikproduktionen.

Sie haben viele Musikvorschläge aus ihrer langjährigen Erfahrung als Musiker parat.

Im Sommer geht es auch mit ihren Musikensembles schon wieder mit der Planung der neuen Weihnachtskonzerte los, denn bis zum nächsten Weihnachten sind es nur noch 325 Tage.



"Also nicht vergessen und dranbleiben, damit Weihnachten nicht doch wieder ganz plötzlich vor der Tür steht!" Das empfehlen Antje und Alexander Engler, Diplom Musiker und Leiter von Engler Entertainment Musikproduktionen.



Weitere Informationen zum Musikprogramm und zu den verschiedenen Musikensembles von EEM Engler Entertainment auf der Webseite www.event-konzert.com oder www.weihnachtsfeier-ideen.com









