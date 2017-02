Benny Blu besucht die Spinnen

Die Spaltenkreuzspinne ist die Spinne des Jahres 2017! Das kleine Tierchen versteckt sich tagsüber in den Spalten von Baumrinden oder in Mauerritzen und ist für seine besonders großen Radnetze bekannt, in denen sie nachts auf Beute lauert. In seinem Lernbuch „Spinnen – Räuberische Seidenweber“ stellt Benny Blu kleinen Lesern ab fünf Jahren noch mehr achtbeinige Gesellen vor und zeigt ihnen, wie sie leben.

Benny Blu Lernbuch "Spinnen"

(firmenpresse) - Ob Dornfinger-, Spring-, Vogel- oder Wolfspinne: Der blauhaarige Schlaukopf macht Bekanntschaft mit vielen verschiedenen Spinnen, ihrer Lebensweise und ihren Besonderheiten. Er lernt ihren Körperbau und ihre Ernährungsgewohnheiten kennen und erfährt, wie sie ihre Netze spinnen und damit Beute fangen. Er zeigt, wie sie sich fortpflanzen und beantwortet die Frage, warum sich viele Menschen vor Spinnen fürchten. Mit bunten Wissenstipps, Rätseln und Spielen!



Benny Blu Lernbücher gibt es zu vielen verschiedenen Themen aus Geschichte, Kultur, Natur, Wissenschaft und Technik. Viele Titel greifen Inhalte des Grundschullehrplans auf. Inzwischen liegen mehr als 130 Titel vor. Über sieben Millionen Exemplare wurden verkauft.











Der Kinderleicht Wissen Verlag gibt seit 2004 die bekannten Kinderbuchriehen rund um die Titelfigur Benny Blu heraus. Die Büchlein, die in jede Hosentasche passen, bringen das Wichtigste zu einem Thema auf den Punkt: Sie sind kurz, verständlich, von Experten geprüft, detailreich illustriert und immer mit dem pfiffigen Benny Blu auf dem Cover. Derzeit liegen folgende Reihen vor: Benny Blu Bambini (ab 3 Jahren) und Benny Blu Lernbücher (ab 5 Jahren).

