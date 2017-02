Moscheevereine im Visier

(ots) - Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses,

Ansgar Heveling, CDU, hat im Inforadio vom RBB gefordert, schärfer

gegen bestimmte Moscheevereine in Deutschland vorzugehen.



Heveling sagte am Donnerstagmorgen, es gehe um Vereinigungen, bei

denen nicht die Religion im Vordergrund stehe.



"Wir haben vor einigen Monaten mit dem Verein 'Wahre Religion'

einen religiös tätigen Verein verboten. Vorher war die

Religionsfreiheit, die bei uns im Grundgesetz doch eine starke

Stellung hat, doch ein sehr großer Riegel dagegen vorzugehen.

Mittlerweile ist uns allen klar, es geht hier nicht um Religion, es

geht um politische Ideologie. Es müssen auch Moscheevereinigungen und

Institutionen geschlossen werden, wenn nicht die Religion, sondern

die politische Ideologie im Vordergrund steht. "



Heveling unterstützt damit Innenminister de Maiziere. Der

CDU-Politiker will, dass Moscheen in Deutschland genauer beobachtet

werden.



Das vollständige Interview können Sie hier nachhören:

http://ots.de/lqla7







