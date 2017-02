Auswertung mit Nutzen für den Betrieb

Die betriebswirtschaftliche Auswertung liefert während des Finanzjahres die Zahlen zur wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung des Unternehmens. Die Daten werden vom Steuerberater übermittelt.

(firmenpresse) - Als wichtiges Planungs- und Steuerinstrumentarium hat sich die betriebswirtschaftliche Auswertung für die künftige Unternehmensentwicklung etabliert. Da sie sehr übersichtlich und aussagekräftig ist, eignet sie sich optional für den Einsatz in Unternehmen jeglicher Größenordnung. Für viele Mandanten aus dem Sektor der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist die betriebswirtschaftliche Auswertung ein verschlossenes Buch. Aus Sicht der Kreditbanken ist die betriebswirtschaftliche Auswertung ein wesentlicher Baustein der Kreditüberwachung und Bestandteil des Ratings. Der Steuerberater, der neben der Buchhaltung die kaufmännische Begleitung sicherstellt, ist die betriebswirtschaftliche Auswertung ein adäquates Mittel zur Betriebssteuerung.

Steuerberater Jürgen-Dieter Körnig empfiehlt seinen Mandanten einen monatlichen bzw. quartalsmäßigen Diskurs über die aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung in seiner Kanzlei in Mannheim.



Mehrwert durch den Steuerberater



Der Steuerberater unterstützt seine Mandanten stets dabei, alle betriebswirtschaftlich relevanten Daten eines Unternehmens zu erfassen und zu dokumentieren. Das beginnt mit der Generierung der Daten für die Zwischenbilanz bis zur betriebswirtschaftlichen Auswertung. Die Sektoren Optimierung von Geschäftsprozessen und die Umsetzung von Finanzierungsplänen ergänzen den Steuerservice und schaffen Freiräume für die Unternehmensentwicklung. Beratungsprojekte zusammen mit dem Steuerberater begleiten den erfolgreichen Weg des Unternehmens.



Steuerberater Jürgen-Dieter Körnig sichert seinen Mandanten eine zuverlässige Beratung mit der betriebswirtschaftlichen Auswertung zu. Es handelt sich dabei um ein bedeutsames Instrument, um die finanzielle Situation eines Unternehmens offenzulegen.







