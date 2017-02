Moderne Multiton Personen Notsignal Anlage für den Bereich Abfallwirtschaft in der Universität Göttingen

Die Multiton Elektronik GmbH hat zum Schutz der Mitarbeiter im Bereich der Abfallwirtschaft der Universitätsmedizin Göttingen eine umfangreiche EkoSecure® Personen-Notsignal-Anlage geplant und implementiert

Universitätsmedizin Göttingen - Entsorgungsmanagement

(firmenpresse) - Als interner Dienstleister ist das Entsorgungsmanagement der Universitätsmedizin Göttingen mit wichtigen Funktionen im Bereich der Abfallwirtschaft betraut. Dies beinhaltet u. a. den täglichen Umgang mit Gefahrgut.



Dabei hat der Schutz der Mitarbeiter an Alleinarbeitsplätzen oder im Umgang mit Gefahrgut natürlich oberste Priorität. Um diese zu gewährleisten, sorgt die patentierte Personen-Notsignal-Anlage EkoSecure® mit großflächig abdeckenden Sendern für die Sicherheit der Mitarbeiter im Innen- und Außenbereich des Geländes. Im Gebäude der Abfallwirtschaft wird das Personal z. B. am Containerband abgesichert. Dort befinden sich einzelne, nach Müllsorten getrennte Öffnungen zur Befüllung von Containern im darunter liegenden Geschoss. Des Weiteren werden auch Bereiche der Kühlung sowie der Vor- und Nachbereitung abgesichert.



Über handliche und nutzerfreundliche mobile Notrufgeber können im Bedarfsfall funkbasierend und ohne aufwendige Verkabelung, unterschiedliche willensabhängige und willensunabhängige Alarme abgegeben werden. Dabei wird sekundenschnell und bereichsgenau die Position des Mitarbeiters auf die Geräte anderer Kollegen, des Sicherheitspersonals, eine Zentrale oder optional auch auf externe Dienste übertragen. So können Hilfsmaßnahmen sofort eingeleitet und Hilfskräfte zielgerichtet geleitet werden. EkoSecure® sorgt damit für eine verbesserte Sicherheit der Mitarbeiter. Das System ist von der DGUV nach DIN VDE V 0825-1 zertifiziert.





„Wir wollten ein Maximum an Sicherheit für unsere Mitarbeiter sowie höchste Mobilität und Zuverlässigkeit“, begründet Wilfried Rexhausen, Teamleiter und zuständig für das Entsorgungsmanagement der Universitätsmedizin Göttingen, die Entscheidung für die Personen-Notsignal-Anlage von Multitone.



„Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin Göttingen“, erklärt Frank Rotthoff, Geschäftsführer der Multiton Elektronik GmbH. „Für eine Personen-Notsignal-Anlage ist eine zuverlässige, mobile und permanente Verfügbarkeit für den Schutz von Mitarbeitern entscheidend. EkoSecure® sorgt bereits bei einer Vielzahl von Anwendungen für deutlich höhere Sicherheit der Mitarbeiter. Ein System, das in seiner Zuverlässigkeit weit über bisher verfügbare konventionelle Lösungen hinausgeht und dabei auch nachträglich noch flexibel erweitert werden kann“, versichert Rotthoff.











http://www.multitone.de/EkoSecure.html



Über Multitone:

Multitone gehört zur Kantone Holding, einem Mitglied der Champion Technology Unternehmensgruppe. Multitone ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von drahtlosen Kommunikationslösungen zur Personensicherung, Alarm- und Nachrichtenübertragung für zeitkritische Anwendungen, Funk-Schwesternruf, Desorientierten-Systeme sowie DECT-Server und Telekommunikationssysteme

Multiton Elektronik GmbH

Multiton Elektronik GmbH

Roßstr. 11

D-40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 469020

Telefax: +49 (0)211 480758

Mail: info(at)multitone.de

Internet: www.multitone.de

Multiton Elektronik GmbH

Ansprechpartner: Jasmina Bouallegue

Düsseldorf

Telefon: 0211 4690200



