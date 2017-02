Johannes B. Kerner: Keine Handys bei Tisch!

(ots) - TV-Moderator Johannes B. Kerner (52) hat klare

Vorstellungen von einem perfekten Familienessen. "Das hat gar nichts

mit der Speisekarte zu tun", sagt er im Interview mit GALA (Ausgabe

06/17, ab heute im Handel). "Schön ist doch, wenn alle gemeinsam am

Tisch sitzen und die Handys mal beiseitegelegt werden." Er selbst

kocht regelmäßig für seine vier Kinder: "Schnitzel und Pasta stehen

ganz gut im Kurs."



Kerner gehört zu den Pionieren des Kochshow-Booms, moderierte von

2005 bis 2008 im ZDF "Kerner kocht". Am 1. April geht er mit "Kerners

Köche" auf Sendung.







