Consumer Electronics: Farner übernimmt Influencer Engagement und Medienarbeit für Wiko Schweiz

Zürich, 2. Februar 2017 – Wiko beauftragt Farner für die schweizweite Medienarbeit und das Influencer Engagement zur Stärkung der Präsenz als «Game Changer» im hiesigen Smartphone-Markt. Mit dem Mandatsgewinn beweist Farner seine langjährige Expertise im Bereich Consumer Electronics mit integriertem Ansatz.

(firmenpresse) - Wiko, der rebellische Smartphone-Hersteller aus Marseille, Frankreich, will den Schweizer Markt mit seinen farbenfrohen, auch für kleine Budgets erschwinglichen Alleskönner neu aufrollen. Petra Ventura, Marketing and Communication Director Southern Europe von Wiko, zur Mandatsvergabe: «Wir freuen uns, mit Farner einen starken, schweizweit aktiven Partner an unserer Seite zu wissen, der sich mit dem Spirit von Wiko voll und ganz identifizieren kann.»



Das neue Consumer-Electronics-Mandat wird von einem interdisziplinären Team in Zürich geführt, das für Wiko das Influencer Engagement und die Medienarbeit für die gesamte Schweiz betreibt. Das Mandat beweist Farners starke regionale Verankerung und seine langjährige vertiefte Branchenexpertise im Bereich Consumer Goods und Electronics.







Farner Consulting ist die führende Agentur für Kommunikationsberatung in der Schweiz (Agentur-Ranking www.bpra.ch). 1951 gegründet, ist die Agentur heute mit über 140 Mitarbeitenden an den Standorten Zürich, Bern, St. Gallen, Lausanne/Genf und Lugano tätig. Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot deckt sie sämtliche Aspekte von Public Relations und Public Affairs ab – von Content Creation, Research & Analytics, Digital, Change bis zu Werbung und Events –, umgesetzt von interdisziplinären Kommunikationsberatern mit branchenspezifischer Expertise und dem nötigen Know-how. Farner gehört zu den Global Top 100 Agencies (The Holmes Report) und belegt seit vielen Jahren die führende Position im Ranking der Schweizer PR-Agenturen. Als erste Schweizer Agentur überhaupt erhielt Farner zweimal die europaweit wichtigste Auszeichnung für exzellente Kommunikation: «The Holmes Report» D-A-CH-Agentur des Jahres 2012 und 2015. International ist Farner Exclusive Affiliate von FleishmanHillard in der Schweiz und arbeitet mit weiteren internationalen Netzwerken zusammen.

