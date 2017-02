Eigene Wünsche für das neue Zuhause entdecken

Mit dem TraumHaus-Interview von Gerdt Menne wird die Auswahl einer Immobilie optimiert

(firmenpresse) - Die Suche nach einer Immobilie ist nicht einfach. Wenn jemand sein Geld investieren möchte, soll das Haus auch optimal auf den Käufer und die Lebensbedingungen zugeschnitten sein. Um herauszufinden, was seine Kunden glücklich macht und welche Immobilie zu ihnen passt, führt der Immobilienexperte Gerdt Menne ein TraumHaus-Interview durch.



Das speziell für den Immobilienkauf entwickelte TraumHaus-Interview hilft den Interessierten - und dadurch auch dem Makler Gerdt Menne - die Auswahl der neuen Immobilie zielführend und schnell zu gestalten. "Mit einem lockeren Interview zeichnen wir ein Immobilien-Profil von unseren Kunden und deren Immobilienwünschen", erklärt Gerdt Menne, Geschäftsführer des gleichnamigen Maklerunternehmens. "Das Interview ist kein Psychotest und soll auch nicht zu einem Immogramm führen. Es hilft einfach dabei, dass die Kaufinteressenten sich über ihre Wünsche und Ansprüche klarwerden und wir dann bei der Suche ganz speziell auf die Bedürfnisse achten können."



Bequem von zuhause aus kann das Interview am Computer jederzeit durchgeführt werden. Mit nur wenigen Antworten kommen Kaufinteressenten ihrem Wunschobjekt schon einen großen Schritt näher. Innerhalb der darauffolgenden Tage nimmt Gerdt Menne dann Kontakt auf, um im persönlichen Austausch die Vermittlung zum Erfolg zu führen. Da Diskretion bei den Immobilienexperten von Gerdt Menne generell großgeschrieben wird, werden auch die eingegebenen Daten aus dem TraumHaus-Interview professionell gesichert und keinesfalls weitergegeben.



"Ein neues Zuhause ist in erster Linie eine Frage des Gefühls - und das kann bei Paaren und ganzen Familien durchaus variieren", weiß Gerdt Menne aus Erfahrung. "Deshalb empfehlen wir das Interview zu zweit oder mit allen Beteiligten gemeinsam zu machen. Das bringt spannende Diskussionen und vor allem Klarheit." Denn ein Traumhaus setzt sich nicht nur aus Zimmeranzahl, Größe und Preis zusammen. Ganz individuelle Vorstellungen und Bedürfnisse jedes einzelnen beeinflussen, ob sich jemand in den eigenen vier Wänden wohlfühlt oder nicht.





Weitere Infos wie zum Beispiel auch zu Immobilienmakler Bochum, Immobilien in Bochum und mehr sind auf https://www.gerdt-menne.de erhältlich.







Gerdt Menne Immobilien e.K. als Spezialist für den Verkauf von gebrauchten Wohnimmobilien in Bochum gewährleistet durch professionelles Immobilienmarketing mit einem Erfahrungsschatz von über 25 Jahren optimale Ergebnisse für Käufer und Verkäufer einer Immobilie.



Gerdt Menne Immobilien e.K.

