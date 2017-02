Personalisierbare Taufgeschenke bei bellybutton

(firmenpresse) - So einzigartig wie jeder neue Erdenbewohner sollte auch das Geschenk sein, mit dem man ihn auf dieser Welt begrüßt. bellybutton, das Unternehmen für hochwertig und liebevoll gestaltete Babymode und -zubehör bietet dafür personalisierbare Taufgeschenke an, die nicht in der Flut der Geschenke untergehen, sondern für die Beschenkten ein echtes Highlight und Erinnerungsstück sind.



Geschenkideen nicht nur für Taufpaten



Nicht nur Taufpaten möchten mit ihrem Geschenk den frischgebackenen Eltern und ihrem Kind eine besondere Freude machen. Eine besondere persönliche Note erhält das Präsent, wenn es personalisiert wird. Auf bellybutton.de kann dies einfach und bequem während des Bestellens mit in Auftrag gegeben werden. Gegen einen kleinen Aufpreis lassen sich verschiedenste Produkte wie Strampler, Stillkissen, Bettwäsche oder Wickelauflagen mit einer persönlichen Widmung versehen, wodurch das Geschenk zu einem individuellen Unikat wird. Der gewünschte Text kann direkt am Artikel eingegeben werden. Zudem können Schriftart und Farbe je nach Wunsch ausgewählt werden. Bis zu 15 Zeichen lassen sich so aufsticken, perfekt für den Namen des neuen Familienmitglieds.



Alles für die Erstausstattung



bellybutton.de bietet alles, was zu einer guten Erstausstattung gehört. Der Online Shop führt auch verschiedene Produkte für werdende Mütter, von der Wickeltasche bis zur Umstandshose. Auch spezielle Stillkleidung und natürlich Mode für die größeren Kinder sind auf bellybutton.de zu finden. Aktuell gibt es auf der Seite auch einen großen Kindermode-Sale, bei dem Eltern, Großeltern oder Freunde beim Shoppen bis zu 70% sparen können. Dabei finden sich sowohl Schnäppchen für kleine Prinzessinnen als auch für die Abenteurer von morgen.









Kurzprofil:

Das Hamburger Unternehmen bellybutton wurde von mehreren engagierten Müttern gegründet, darunter einige bekannte Gesichter. So gehörten Ursula Karven und Dana Schweiger zum bellybutton-Team der ersten Stunde. Die Kunden des Online Shops können nicht nur auf hochwertige Produkte und liebevolles Design vertrauen, sondern auch auf kompetente Beratung. Der Kundenservice ist von Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 18 Uhr erreichbar.





bellybutton International GmbH

Donnerstraße 20

22763 Hamburg

Tel: 040/ 54 80 68-0





bellybutton International GmbH

