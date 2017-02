FRIWO präsentiert neue Stromversorgungsfamilie „FOX“

Innovative Netzgeräte bieten maximale Sicherheit für Industrie und Medizintechnik

FOX-Stromversorgungen: Höchste Effizienz und maximale Sicherheit

(firmenpresse) - Mit der Gerätefamilie FOX (FRIWO One-Click Xchange) bietet der deutsche Stromversorgungsspezialist FRIWO äußerst effiziente Netzgeräte für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Geräte erfüllen strengste Energieeffizienzstandards wie DOE Level VI oder Code of Conduct (CoC) auch im Medizinbereich. Neben dem sehr hohen Wirkungsgrad der Geräte sind dabei vor allem die minimalen Standby-Verluste entscheidend. Für maximale Sicherheit sorgen eine doppelte Verriegelung der Gehäuse, minimale Ableitströme von ≤ 10 µA und die Schutzart 2x MOPP.



Dank Wechseladaptersystem und Weitbereichseingang von 90 bis 264 VAC können die Geräte weltweit verwendet werden. Als besonderes Highlight ist für die FOX-Serie ein Wechseladaptersystem mit IP42-Schutz als optionales Zubehör erhältlich. Im praktischen Einsatz bedeutet dies, dass sich die Geräte feucht abwischen und reinigen lassen – ein unschätzbarer Vorteil in sterilen Umgebungen.

Des Weiteren sind die Geräte auch optional mit weißem Gehäuse erhältlich, was die FOX-Familie vor allem für den Einsatz in der Medizintechnik oder in sterilen Reinräumen nochmals optisch aufwertet.



Die einzelnen Mitglieder der FOX-Gerätefamilie erbringen Leistungen von 7,5 W (FOX6), 12 W (FOX12), 18 W (FOX18) sowie 30 W (FOX30) und decken im Standardportfolio Spannungsvarianten von 5 bis 48 VDC ab. Außerdem umfasst die Familie auch Lösungen mit USB-Ausgang, welche auch mit medizinischer Zulassung nach IEC 60601-1 erhältlich sind, sowie Varianten mit Festboden für den länderspezifischen Einsatz.



Neben dem Direktvertrieb und dem Bezug über Distributionspartner können die Geräte auch über den firmeneigenen Onlineshop in Klein- und Kleinstmengen bezogen werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.friwo.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

FRIWO, ein Tochterunternehmen der im General Standard notierten FRIWO AG, ist ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten, Akkupacks, Stromversorgungen und LED-Treibern für die unterschiedlichsten Branchen. Mit seinen Produkten bedient das Unternehmen anspruchsvolle Kunden in den Segmenten Elektromobilität, Powertools, hochwertige Konsumentengeräte, Medizintechnik, Industrieautomatisierung und LED-Beleuchtungstechnik. Außerdem bietet FRIWO seinen Kunden ausgereifte Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen (E²MS). Das Leistungsspektrum reicht hierbei vom Engineering über die Gerätemontage bis hin zur Produktion kompletter Baugruppen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

FRIWO Gerätebau GmbH

Datum: 02.02.2017 - 09:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1451319

Anzahl Zeichen: 1852

Kontakt-Informationen:

Firma: FRIWO Gerätebau GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 62 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung