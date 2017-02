SANS Institute veranstaltet Cybersicherheitstraining in London / 11 Dozenten - 10 Kurse - 3 Disziplinen

(ots) - SANS Institute, die renommierteste

und größte Schulungs- und Zertifizierungsorganisation weltweit rund

um das Thema Informationssicherheit, organisiert vom 13. bis 18. März

in London Kurse für Informations- und IT-Sicherheitsexperten. Die

folgenden Kurse werden von Montag bis Samstag in den Grand Connaught

Rooms unterrichtet:



- SEC401: Security Essentials Bootcamp

- SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits and Incident Handling

- SEC511: Continuous Monitoring and Security Operations

- SEC560: Network Penetration Testing and Ethical Hacking

- SEC573: Automating Information Security for Python

- SEC579: Virtualization and Private Cloud Security

- SEC660: Advanced Penetration Testing, Exploit Writing and Ethical

Hacking

- FOR578: Cyber Threat Intelligence

- FOR610: Reverse Engineering Malware: Malware Analysis Tools and

Techniques

- MGT512: SANS Security Leadership Essentials for Manager with

Knowledge CompressionTM



Ganz neu ist der Kurs SEC573: Automating Information Security for

Python, ein Kurs, der sich an IT-Sicherheitsexperten wendet, die die

Entwicklung von Python Anwendungen erlernen wollen. Am Donnerstag-

und Freitagabend von 18 bis 21 Uhr findet darüber hinaus auch das

Core Netwars Event statt, für das eine Extra-Anmeldung nötig ist.

Doch nicht nur für Spezialisten und Nerds steht einiges auf dem

Programm, auch für Manager wird mit MGT512: SANS Security Leadership

Essentials for Managers with Knowledge CompressionTM ein

Weiterbildungskurs angeboten.



Alle erlernten Kursinhalte sind an die Praxis angelehnt und werden

ständig auf Aktualität überprüft, damit die Teilnehmer ihr erlerntes

Wissen direkt in ihrem Unternehmen anwenden können. Zusätzlich bieten

die Kurse auch eine exzellente Vorbereitung für die angelehnten

GIAC-Zertifikate. Weitere Informationen finden Sie hier:



https://www.sans.org/event/london-march-2017







