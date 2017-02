Mediengruppe RTL Deutschland beteiligt sich an Digitaldaten-Vermarkter Q division

(ots) - Die Mediengruppe RTL Deutschland steigt mit

einer 30-prozentigen Beteiligung bei Q division ein und stärkt damit

ihre Position im Wachstumsmarkt der Datenvermarktung.



Q division wurde im Januar 2016 vom Onlinemarketing-Unternehmen

Kupona gegründet und erhielt frühzeitig Auszeichnungen wie den

jährlich ausgeschriebenen VisionAward und den Innovationspreis-IT der

Initiative Mittelstand. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main

vermarktet digitale Daten von Online-Shops, Vergleichsportalen und

Special Interest-Sites, die anonym und datenschutzkonform erhoben

werden. Q division bietet damit der werbetreibenden Wirtschaft die

Möglichkeit, die Daten als Targetingfilter für Display- und

Onlinevideo-Kampagnen einzusetzen. Mit dem Modell, Kaufabsichten

frühzeitig auf eCommerce-relevanten Seiten zu erkennen und für

werbliche Ansprachen bereitzustellen, ist Q division ein

Innovationstreiber im Wachstumsmarkt des Programmatic Advertising.



Matthias Dang, Geschäftsführer IP Deutschland: "Der Einsatz von

digitalen Daten gewinnt auch in der Werbung immer mehr an Bedeutung.

Insofern ist auch die Vermarktung digitaler Daten eines der am

schnellsten wachsenden Segmente des Werbemarkts. Unser Einstieg bei Q

division sichert den Ausbau unserer Position in diesem Markt und den

Zugriff auf Daten, die es IP Deutschland ermöglichen weitere

attraktive, daten-angereicherte Werbeprodukte zu vermarkten."



Melanie Vogelbacher, Geschäftsführerin Q division: "Das Engagement

der Mediengruppe RTL bestätigt unseren innovativen Ansatz der

kontrollierten Vermarktung werthaltiger Daten. Durch die Bündelung

des Datenangebots eröffnen wir auch mittelständischen Online-Shops

und -Portalen Zugang zum Werbemarkt und damit eine profitable

Refinanzierung ihrer Aktivitäten." Ihr Geschäftsführungskollege

Gerald Banze ergänzt: "Werbungtreibende und Mediaagenturen können



sich freuen: Der Schulterschluss mit der IP Deutschland stärkt unsere

Unabhängigkeit und unsere Möglichkeiten, das programmatische

Datenangebot der Q division branchenübergreifend und attraktiv in

Breite, Höhe und Tiefe weiterzuentwickeln und zu vermarkten."



Das Logo zum Download finden Sie hier:

www.frauwenk.de/mediaserver/Q_division/Logo_Q-division_print.jpg



Über Q division:



Q division ist ein Digitaldaten-Vermarkter von anonymen

Nutzungsdaten aus Online-Shops, Vergleichsportalen und

Special-Interest-Portalen. Q division erhebt die Daten

datenschutzkonform aus erster Hand und stellt sie Werbungtreibenden

und deren Mediaagenturen als Targetingfilter für

Display-Werbekampagnen zur Verfügung. So können Hersteller und Marken

mit ihrer Werbung gezielt User mit realen und aktuellen

Kaufinteressen, unabhängig von ihrer Zielgruppenzugehörigkeit,

ansprechen. Q division agiert dabei als neutraler Dienstleister

zwischen Werbungtreibenden und Mediaagenturen auf der einen und

Daten-Partnern wie Online-Shops und Vergleichsportalen auf der

anderen Seite. Das Unternehmen garantiert allen Beteiligten höchste

Transparenz über die Herkunft und den Einsatz der Daten. Der

Dienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main beschäftigt acht

Mitarbeiter. Die Mediengruppe RTL hält seit Januar 2017 eine

Beteiligung an Q division. Das Tochterunternehmen der KUPONA GmbH

wurde mit dem VisionAward_16 und dem Prädikat BEST OF 2016 des

Innovationspreis-IT ausgezeichnet. www.q-division.de



Pressekontakt Q division:



Agentur Frau Wenk+++ GmbH Tel: 040 32 90 47 38 0 E-Mail:

q-division(at)frauwenk.de







Pressekontakt:

Cordelia Wagner

Unternehmenskommunikation Mediengruppe RTL Deutschland

Pressesprecherin

Telefon: +49 221 456-74200

cordelia.wagner(at)mediengruppe-rtl.de



Original-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mediengruppe RTL Deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.02.2017 - 09:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1451321

Anzahl Zeichen: 4236

Kontakt-Informationen:

Firma: Mediengruppe RTL Deutschland

Stadt: Köln/Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 52 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung