Große Anerkennung für Ausbildung im Familienbetrieb

Ehrenurkunde des Bayerischen Wirtschaftsministeriums für Unternehmer Rudolf Rüttger aus Iphofen





(firmenpresse) - Iphofen. Mit einer von Staatsministerin Ilse Aigner unterzeichneten Ehrenurkunde würdigt das Bayerische Wirtschaftsministerium die "hohen Verdienste um die Ausbildung in der gewerblichen Wirtschaft". Dank und Anerkennung erhält Rudolf Rüttger, der Firmenchef der Rüttger Fußboden GmbH in Iphofen, auch dafür, dass er in seinem Unternehmen regelmäßig Praktikumsplätze für Schüler anbietet und an Berufsmessen teilnimmt. Dabei erhalten leistungsschwächere Schüler ebenso ihre Chance.



„Handwerk hat goldenen Boden“: Diese Redensart ist heute wahrer denn je, denn das Handwerk boomt in nahezu allen Teilbereichen. Probleme kennt die Branche trotzdem, denn bundesweit fehlen Tausende von ausbildungswilligen jungen Menschen.



Auch Rudolf Rüttger, Geschäftsführer des Traditionsunternehmens, kennt die Herausforderungen seines Geschäfts und er handelt. Seit 1991 bildet er selbst im Familienbetrieb aus und sichert damit das Fundament der Firma. Im Laufe von 63 Jahren wurden bei Rüttger in Iphofen 72 Parkettleger, Estrichleger, Bürokaufleute und Raumausstatter ausgebildet. Mit dieser langen Tradition war die Firma über all die Jahre ein wichtiger Ausbildungsbetrieb in der Region und ist es auch heute.



Für dieses großartige Engagement wurde der 59-jährige Unternehmer nun ausgezeichnet. Dank seiner bodenständigen Strategie besitzt Rüttger eine bewährte Mannschaft mit größtenteils langjährigen Stammkräften. Gemeinsam können sie optimistisch in die Zukunft blicken und darauf bauen, dass die Tradition des Unternehmens auch in der kommenden Generation fortgeführt werden wird. Übrigens: Auch 2017 bietet die Rüttger GmbH wieder Ausbildungsplätze an.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ruettger-fussboden.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Einzelfirma Rüttger wurde 1951 von Oswald Rüttger in Dornheim gegründet und feierte im April 2011 ihr 60-jähriges Jubiläum. In den Bereichen Fußbodenbau und Raumausstattung bietet das Familienunternehmen aus Iphofen fachmännische Beratung und eine hochwertige Produktpalette. Dazu gehört seit 1968 der ökologische Gussasphalt.

Das derzeit 49 Mitarbeiter zählende Personal bei der Fussbodenbau GmbH und der Raumausstattungs GmbH sorgt für eine fachmännische Kundenberatung in den Bereichen Unterböden, Parkett und Bodenbeläge und Gardinen. Eine Polsterei sowie ein großes Raumausstattungssortiment runden das leistungsstarke Angebot der Iphöfer ab. Die Geschäftsführer Rudolf und Theodor Rüttger legen dabei Wert auf einen fairen Umgang mit der Kundschaft und pflegen auch ein kooperatives Verhältnis zu Lieferanten und Geschäftspartnern.

Darüber hinaus stellt der Familienbetrieb Jahr für Jahr neue Azubis ein. Derzeit sind etwa 50 Prozent der 49 Mitarbeiter mindestens zehn Jahre im Unternehmen. Viel Prestige erfuhr die Rüttger GmbH im Jahr 2005. Damals absolvierte Alexander Fritz die beste Meisterprüfung als Raumausstatter in Deutschland. Für positive Schlagzeilen sorgten die Iphöfer bereits 1988: Roland Kirtz wurde damals unterfränkischer Kammersieger bei den Estrichlegern. Denselben Titel erreichte 2005 Marko König bei den Raumausstattern. Wenig später wurde dieser Landessieger in Bayern.

Hohe Ausbildungsqualität, Sorgfältigkeit in der Ausführung und Bodenständigkeit der Geschäftsführung haben dafür gesorgt, dass sich das Unternehmen seit inzwischen 65 Jahren im Markt behauptet. Der Familienbetrieb beschäftigt den Deutschen Meister 2015 unter den Estrichleger-Azubis. Christian Kohr gewann nach seinen Auszeichnungen als unterfränkischer Kammersieger und bayerischer Landessieger im November 2015 auch den Bundeswettbewerb des Deutschen Handwerks.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rüttger Fußbodenbau GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Rüttger Fußbodenbau GmbH

Frau Monika Baußenwein (kaufmännische Leiterin)

Bahnhofstraße 45

97346 Iphofen

Tel: 09323 – 8729 - 0

Mail: info(at)ruettger-fussboden.de



Datum: 02.02.2017 - 09:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1451322

Anzahl Zeichen: 1814

Kontakt-Informationen:

Firma: Rüttger Fußbodenbau GmbH



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung