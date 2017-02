Nox Nachtexpress übernimmt das deutsche Cargo Logistics Geschäft der Groupe CAT

Integration der Aktivitäten steht auf der Agenda

nox NachtExpress bewegt jede Nacht rund 125.000 Packstücke

(firmenpresse) - Mit Wirkung zum 1. Februar 2017 hat nox NachtExpress von der französischen Groupe CAT sämtliche Aktivitäten der deutschen Tochter CAT LC GmbH übernommen. Mit der Übernahme erhöht nox NachtExpress sein Umsatzvolumen um mehr als 50 Millionen Euro und seinen Personalstamm um rund 120 Mitarbeiter.

Ziel von nox NachtExpress ist die vollständige Integration der CAT LC Deutschland Aktivitäten, die in den nächsten Monaten mit einem gemeinsamen Team um-gesetzt werden soll. Damit will man den Kunden einen noch besseren Service durch Bündelung der Aktivitäten bieten. nox NachtExpress plant dabei, alle Mitarbeiter von CAT LC Deutschland zu übernehmen und ihnen im Rahmen der Integration einen Arbeitsplatz in der neuen Gruppe anzubieten.

CAT betreibt seit 1989 einen eigenen Nachtexpress-Service für Kunden aus der Automobilindustrie in Deutschland. Für nox NachtExpress ist die Akquisition eine wichtige Stärkung des Bereichs Ersatzteillogistik in der Automotive-Sparte, das traditionell ein wichtiges Standbein des Unternehmens ist.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.nox-nachtexpress.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Nox Nachtexpress ist die Marke der Innight Express Germany GmbH, die Mitte 2016 durch die Übernahme des Nacht-expressgeschäfts der deutschen TNT entstanden ist. Hinter der Innight Express Germany GmbH steht als Investor der von der Orlando Management AG beratene Special Situations Venture Partners III Fonds. Nox Nachtexpress mit Sitz in Mannheim erwirtschaftet mit über 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 240 Millionen Euro. Pro Nacht werden mehr als 125.000 Packstücke bewegt.



Europaweit agiert das Unternehmen entweder mit eigenen Landesgesellschaften wie in Holland, Belgien und in Öster-reich oder über ein Netzwerk von Kooperationspartnern. Jede Nacht sind europaweit rund 2.600 Fahrzeuge für Nox Nachtexpress unterwegs. Damit ist das Unternehmen Euro-pas größter Dienstleister für die Zustellung von Waren und Ersatzteilen, die bis zum späten Abend abgeholt und am nächsten Werktag vor Arbeitsbeginn zugestellt werden.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Nox Nachtexpreee / Innight Express Germany GmbH

PresseKontakt / Agentur:

SSP Kommunikation GmbH

Dr. Hans Scheurer

Maarweg 137

50825 Köln

presse(at)ssp-kommunikation.de

0221- 888 244 0

www.ssp-kommunikation.de



Datum: 02.02.2017 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1451324

Anzahl Zeichen: 1134

Kontakt-Informationen:

Firma: Nox Nachtexpreee / Innight Express Germany GmbH

Ansprechpartner: Dr Carsten Mehler

Stadt: Mannheim

Telefon: 0621 8 77 87-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 28 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung