BERLINER MORGENPOST:Ärger an der Rigaer Straße / Kommentar von Michael Mielke zu Rigaer Straße 94

(ots) - Hohn und Triumph der Hausbesetzer waren am

Donnerstag im Gerichtssaal zu erleben. Es geht augenscheinlich nicht

darum, in lieb gewordenen Wohnräumen verbleiben zu können und dafür

auch zu kämpfen. Wäre es so, hätten die Besetzer das Angebot des

Eigentümers angenommen und den - weit unter der ortsüblichen Miete

liegenden - Mietvertrag unterschrieben. Daran jedoch, auch das wurde

am Donnerstag erneut deutlich, gibt es kein Interesse. Ziel ist es

offenkundig, einen rechtsfreien Raum zu verteidigen. Am besten

mithilfe der Regeln des Staates, dem ansonsten verächtlich

gegenübergestanden wird. Genau das ist wieder einmal gelungen.

Letztlich ist es ein Bankrott des Rechtsstaates.



Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/209483481







Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd(at)morgenpost.de



Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

BERLINER MORGENPOST

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.02.2017 - 19:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1451741

Anzahl Zeichen: 1059

Kontakt-Informationen:

Firma: BERLINER MORGENPOST

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung