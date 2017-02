Gruppo Campariübernimmt Superpremium-Gin BULLDOG

Campari kündigten heute die Unterzeichnung einer endgültigen

Vereinbarung an, im Rahmen derer Gruppo Campari den Großteil der

Vermögenswerte von BULLDOG London Dry Gin - eine unabhängige Marke -

für 55 Millionen USD zuzüglich übernommener Verbindlichkeiten und

einem Umlaufvermögen für etwa 3,4 Millionen USD übernimmt. Der Deal

hinterlässt einen Barbestand und andere Vermögenswerte in der Bilanz

von BULLDOG, was beim Abschluss Erlöse von 70 Millionen USD für

BULLDOGs Aktionäre bedeutet - 5,7 x so viel wie BULLDOGs

Gesamtjahresumsatz für 2016. Zusätzlich erhält BULLDOG eventuell ein

Earn-Out, das mit Erreichen bestimmter Ziele bis 2021 zu zahlen ist,

was womöglich die Gesamtvergütung beachtlich erhöht. Das Earn-Out

basiert auf einem Umsatz, der aktuelle Pläne und Prognosen für 2019,

2020 und/oder 2021 übertrifft.



Gruppo Campari vertreibt BULLDOG Gin seit 2014 durch sein eigenes

Vertriebsnetzwerk, einschließlich des Global Travel

Retail-Vertriebsweges aufgrund eines exklusiven Fünfjahresvertrags

mit eingeschlossenem Optionsrecht, die Marke im Jahr 2020 zu

erwerben. Im Anschluss an eine Neuverhandlung der Vertragskonditionen

beschleunigte Gruppo Campari den Erwerb der Marke. Die neue

Vertragsstruktur verhilft Gruppo Campari zu einem finanziell

attraktiven Angebot, wodurch ermöglicht wird, das Wachstumspotenzial

der Marke in der Zukunft durch die komplette Übernahme der Kontrolle

über die Marketingstrategie sowie Initiativen zum Markenaufbau

vollständig auszuschöpfen.



BULLDOG Gin, das 2007 in den USA und anschließend in Europa

eingeführt wurde, hat einen kometenhaften Aufstieg erfahren und gilt

als viertbester (und besserer) Gin der Welt (IWSR) sowie - basierend

auf der jährlichen Wachstumsrate - als weltweit am schnellsten



wachsender Premium-Gin*. Aufgrund seiner ikonischen Flasche und

seines spezifischen zitruslastigen Geschmacksprofils erkämpft sich

BULLDOG weiterhin einen Platz im Herzen der Liebhaber von Premium-Gin

und -Wodka rund um den Globus. Die Marke ist heute in 95 Ländern

erhältlich, mit starker Konzentration in Europa. Spanien, die

Benelux-Länder, Deutschland, Großbritannien, Global Travel Retail und

die USA sind aktuell die größten Absatzmärkte der Marke. BULLDOG Gin

lieferte 2016 etwa 150.000 9 Liter Kisten und erzielte einen

Nettoumsatz von über 12 Millionen USD, was im Jahresvergleich einem

Anstieg von 24 % bzw. 22 % entspricht.



BULLDOG Gin wurde 2007 von Unternehmer und ehemaligem JP Morgan

Investmentbanker Anshuman Vohra gegründet. Vohra, der für eine Weile

weiterhin als Gründer/Markenbotschafter tätig sein wird, sagte:

"BULLDOG war für mich immer eine Herzensangelegenheit und ich freue

mich, das Zepter für BULLDOG an eine altehrwürdige Institution wie

Gruppo Campari überreichen zu können. Ich hatte das Vergnügen,

während der letzten Jahre mit ihrer sehr professionellen Organisation

zusammenzuarbeiten und bin zuversichtlich, dass die Marke sich in den

Händen ihres neuen Besitzers hervorragend entwickeln wird."



*Jährliche Wachstumsrate (CAGR) 2010-2015, IWSR 2016



Berater



ALANTRA fungierte als exklusiver Finanzberater und Gunderson

Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP übernahmen die

Rolle des Rechtsberaters für BULLDOG bei dieser Transaktion. Sidley

Austin war Rechtsberater für die Gruppo Campari.



Informationen zu BULLDOG Gin



BULLDOG London Dry Gin wird in der weltweit ältesten

kontinuierlich betriebenen Gin-Destillerie von Hand gebrannt und ist

ein moderner Premium-Gin, der weich und ausgewogen ist sowie mehrere

Geschmacksstufen aufweist, wodurch er sich besonders gut mischen

lässt. Unter Verwendung des hochwertigsten Weizen und Wassers wird

BULLDOG mehrere Male in Kupferkesseln gebrannt, um eine weiche,

zitruslastige, ausgewogene Spirituose zu bieten. Die stärkende

Mischung aus zwölf Pflanzen wird von sorgfältig ausgewählten

Erzeugern beschaffen: Lavendel, Weißmohn, Longan und Lotus verleihen

BULLDOG seine besondere Geschmacksnote und bauen auf eine komplexe

Grundmischung aus Lakritze, Mandel, Florentinischer Schwertlilie,

Kassie, Wacholder, Angelika, Koriander und Zitrone auf. BULLDOG Gin

ist ein ultraweicher Gin, der traditionelle Konventionen

herausfordert und auf perfekte Weise das neue und gewagte

Geschmacksprofil des modernen Spirituosenfreunds verkörpert - eine

hochwertige klare Spirituose, die Tradition und Moderne ideal

vereint. BULLDOG erhielt vom Wine Enthusiast Magazine die jemals

besten Bewertungen für einen Gin.



BULLDOG, das von Unternehmer und ehemaligen JP Morgan

Investmentbanker Anshuman Vohra gegründet wurde, hat seinen

Firmensitz in New York und ist ein Privatunternehmen. BULLDOG Gin,

der in 95 Ländern auf der ganzen Welt erhältlich ist, hat einen

Alkoholgehalt von 40 % und ist in allen Größen bei ausgewählten

Händlern verfügbar.



Informationen zu Gruppo Campari

Gruppo Campari ist ein wichtiger Akteur in der weltweiten

Spirituosenindustrie und verfügt über ein Portfolio von über 50

Premium- und Superpremium-Marken, das sich über globale, regionale

und lokale Schwerpunkte erstreckt. Zu den globalen Schwerpunkten des

Konzerns zählen Aperol

(http://www.aperol.com/?http%3A//www.aperol.com/), Appleton Estate

(http://www.appletonestate.com/), Campari (http://www.campari.com/),

SKYY (http://www.skyy.com/), Wild Turkey

(http://www.wildturkeybourbon.com.au/) und Grand Marnier. Der Konzern

wurde 1860 gegründet und ist heute der weltweit sechstgrößte Akteur

in der Premium-Spirituosenindustrie. Er hat eine weltweite

Vertriebsreichweite und betreibt in über 190 Ländern rund um die Welt

mit führenden Positionen in Europa und Amerika Handel. Mit seiner

Wachstumsstrategie möchte der Konzern organisches Wachstum durch

einen starken Markenaufbau sowie externes Wachstum über ausgewählte

Übernahmen von Marken und Geschäften kombinieren.



Campari, mit Hauptsitz in Mailand, Italien, besitzt weltweit 18

Anlagen und vier Kellereien und verfügt in 19 Ländern über sein

eigenes Vertriebsnetzwerk. Der Konzern beschäftigt etwa 4.000

Mitarbeiter. Die Aktien der Muttergesellschaft Davide Campari-Milano

S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) werden seit 2001 an der

italienischen Börse gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf:

www.camparigroup.com/en



Bitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsvoll.



Keywords (optional):

Datum: 02.02.2017 - 20:15

Barübernahme führt zu Ausschüttung von etwa 70 Millionen USD an die Aktionäre, plus mögliche zusätz





