Weser-Kurier:Über Merkels Türkei-Besuch schreibt Hans-Ulrich Brandt:

(ots) - Die Türkei hat Angela Merkel in ihrer bald

zwölfjährigen Kanzlerschaft oft besucht. Schon zum neunten Mal ist

sie nach Ankara gereist, und jedes Mal war ihr Gesprächspartner Recep

Tayyip Erdogan. Ein politischer Routinebesuch war es dennoch nicht,

im Gegenteil: Wohl selten dürfte der Kanzlerin ein Treffen mit

Erdogan so schwer auf der Seele gelegen haben wie dieses Mal. Das

Verhältnis zwischen beiden Ländern, die sich gegenseitig trotz aller

Konfrontation eigentlich so brauchen, könnte vergifteter nicht sein.

Für Diplomatie bleibt da wenig Spielraum. Dass sich das zerstrittene

Paar trotzdem traf, direkt vor dem EU-Gipfel auf Malta, ist ein

klarer Hinweis darauf, dass sowohl Berlin als auch Ankara den

Gesprächsfaden nicht abreißen lassen wollen. Und das ist richtig so.

Nichts wäre schlimmer, als gerade jetzt zu schweigen. Merkel hat das

nicht getan. Sie hat Klartext geredet, für ihre Verhältnisse sogar

besonders nachdrücklich. Sie hat Erdogan gewarnt, die Gewaltenteilung

ebenso zu respektieren wie die Meinungsfreiheit. Und sie hat sich

demonstrativ mit Vertretern der Opposition getroffen, obwohl die

ihren Besuch bei Erdogan als "Wahlkampfhilfe" vor dem

Verfassungsreferendum gegeißelt hatten. Das alles mag man als das

Mindeste bezeichnen, was Merkel hätte tun müssen. Doch wäre es

wirklich besser gewesen, die Kanzlerin wäre nicht gekommen? Gerade

Erdogan sollte spüren: Deutschland schaut auf die Türkei.







