Westfalenpost: Starke Worte im Wohnzimmer des Sultans / Kommentar von Martin Korte zu Merkels Türkei-Besuch

(ots) - Respekt! Kanzlerin Merkel hat bei ihrem Besuch in

der Türkei in deutlichen Worten die Einhaltung von Gewaltenteilung

und Meinungsfreiheit angemahnt - ohne dabei die Regeln der Diplomatie

zu verletzen. "Opposition gehört zur Demokratie dazu", das ist aus

ihrem Mund nur scheinbar ein belangloser Satz. An Erdogan gerichtet,

wird daraus ein starker Appell. Der Sultan duldet schließlich keine

Widerworte, schon gar nicht in seinem eigenen Wohnzimmer.



Natürlich dürfen wir jetzt nicht erwarten, dass der türkische

Staatschef auf seinem politischen Kurs eine 180-Grad-Kehrtwende

hinlegt. Er wird den gescheiterten Putschversuch weiterhin nutzen, um

seine Macht so auszubauen, dass sie ihm am Ende niemand mehr nehmen

kann. In seinem Bild von einem Präsidialsystem gehört Opposition eben

nicht dazu.



Sollte der Westen deshalb den Kontakt abbrechen? Nein! Den

Gesprächsfaden zur Türkei nicht abreißen zu lassen, ist angesichts

einer extrem turbulenten Weltlage richtig und wichtig. Nur wer mit

Erdogan kommuniziert, kann ihm auch sagen, was er von seiner Politik

hält. Der Kampf gegen den Terrorismus erzwingt ohnehin eine intensive

internationale Kooperation, die ohne Gespräche nicht funktionieren

kann.



Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass die Demokratien dieser

Welt in den Beziehungen zur Türkei Druck vom Kessel lassen sollten.

Den Größenwahn eines Donald Trump kann sich Erdogan nicht erlauben:

Die Türkei ist vom Westen wirtschaftlich abhängig - und von den sechs

Milliarden Euro aus Deutschland für die Flüchtlinge. Eine reine

Ost-Orientierung kann das Land nicht aus dem ökonomischen Dilemma

befreien. Erdogan mag das nicht zu spüren bekommen, die Bevölkerung

in der Türkei schon.







