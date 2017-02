Weser-Kurier:Über die AfD in Niedersachsen schreibt Peter Mlodoch:

(ots) - Neuen Parteien, die durch Wut und Enttäuschung über

das etablierte System nach oben gespült werden, bekommt der schnelle

Erfolg meist nicht gut. Über kurz oder lang zerfallen sie an ihren

eigenen Ansprüchen und inneren Flügelkämpfen, an der Unfähigkeit

ihrer Führungskräfte und oft auch an Selbstbedienungsmentalität ihrer

Mitglieder. So war es bei der AFB, der Gruppe Arbeit für Bremen, so

war es bei der Hamburger Schill-Partei, so erging es der

Piraten-Partei und der rechtsextremen DVU. Steht vor diesem Schicksal

nun auch die niedersächsische AfD? Rücktritte, Rauswürfe,

Verleumdungen, Strafanzeigen und Klagen zeugen jedenfalls von einem

Selbstzerfleischungsprozess der jungen Partei. Von ernsthaften

Inhalten, geschweige denn von einem Landesprogramm ist nichts zu

sehen, stattdessen überzieht der umstrittene Landeschef Armin Paul

Hampel seine Basis mit wüsten Verschwörungstheorien. Mindestens

14-mal haben frustrierte Mitglieder bereits in diesem Jahr das

Parteischiedsgericht angerufen. Angesichts dieses Chaos müssten sich

die Wähler doch langsam fragen, ob sich ihre Stimme für die AfD

wirklich noch lohnt.







Pressekontakt:

Weser-Kurier

Produzierender Chefredakteur

Telefon: +49(0)421 3671 3200

chefredaktion(at)Weser-Kurier.de



Original-Content von: Weser-Kurier, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Weser-Kurier

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.02.2017 - 20:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1451750

Anzahl Zeichen: 1495

Kontakt-Informationen:

Firma: Weser-Kurier

Stadt: Bremen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung