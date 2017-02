Aktiv in Somabay: Hobbies pflegen im Urlaubsparadies





Somabay, zum neuen Jahr 2017: Das Rote Meer liegt nur vier Flugstunden von Mitteleuropa entfernt – ein erfrischender Sprung ins Paradies mit facettenreichen Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten. Von der atemberaubenden Wasserwelt zum märchenhaften Himmel mit der Wüste im Hintergrund bis zum vielfältigen Freizeitangebot der Spitzenhotels von Somabay. Für jeden Geschmack findet sich in diesem romantischen Ambiente eine passende Freizeitgestaltung während des wohlverdienten Urlaubes. Ob actiongeladenes Kiten oder ein meditativer Yoga-Kurs und danach eine wohltuende Massage - in Somabay, der friedlichen Oase am Meer, bleiben für alle Altersklassen und Hobbies keine Wünsche offen.



(firmenpresse) - Ob Golfen, Tennis oder Thalasso, wer es in seiner Freizeit entspannt mag, wird in Somabay fündig. Neben den attraktiven Golfmöglichkeiten bietet das Resort ein Wellness Center der Extraklasse, das Cascades Spa & Thalasso Soma Bay. Auf einer Fläche von 7.500 m² mit 65 Behandlungsräumen können sich Urlauber von traditionellen Massagen und Schönheitsbehandlungen bis zur Hydrotherapie im Wellnesstempel verwöhnen lassen. Aktuell ist unter vielen Angeboten das besondere Spa-Verwöhnprogramm „De-Stress & Relax“ sehr beliebt.

Nähere Infos zum Angebot und Preis unter:

http://somabay.com/de/offers/thalasso-spa-de-stress-relax-package/





Ein weiteres Highlight steht für Foodies im Kempinski auf dem Programm. Wer möchte nicht in einer orientalisch-romantischen Oase alles Sinne berühren lassen? Gourmetliebhaber werden das kulinarische Special des Kempinski nicht so schnell vergessen, wenn die Gourmetreise durch Geschmacksrichtungen von mediterran, über den Mittleren Osten bis nach Asien reicht. Eine einzigartige Fusion an Menü-Sinfonie für den Gaumen, wie Urlauber sie nur in Somabay erfahren können.

Urlauber und Somabay-Liebhaber können die speziellen Angebote auf den jeweiligen Hotelseiten auswählen und nach Belieben buchen oder sich im Reisebüro Ihres Vertrauens beraten lassen.



Auf was noch warten? Die Traumreise ans Rote Meer ist nur wenige Klicks entfernt.

Nähere Informationen unter: http://somabay.com/de/alloffers/

www.somabay.com

www.facebook.com/somabay



Pressekontakt

Katja Zimmer Powerbroker Public Relations

PR Advisors to Somabay

Bettinastraße 30

60325 Frankfurt

Germany

somabay(at)powerbroker-pr.de

Copyright alle Bilder (sofern nicht anders ausgewiesen): Somabay 2017

(at) 2017 Abu Soma Development Company

Mailing Address: 4 Hassan Sabry Street, Zamalek, Cairo, Egypt.



T: +20 2 2735 7510 | F: +20 2 2735 1116





Kommentare zur Pressemitteilung