Bank sucht Zukunft

= Von Georg Winters

(ots) - Die Deutsche Bank ist bei den Strafzahlungen in

den USA und Russland besser weggekommen, als sie gedacht hat, und der

Aktienkurs hat sich in den vergangenen Monaten verdoppelt. Also alles

wieder halbwegs im Lot nach dem Horrorjahr 2016? Mitnichten.

Vorstandschef John Cryan hat einen rigiden Sparkurs eingeläutet, aber

gut eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt hat man immer noch kein

Gefühl dafür, wohin der Weg geht. Eine Bank auf Zukunftssuche. Sich

wie Cryan gestern darauf zurückzuziehen, dass kurzfristige

Strategieschwenks keinen Erfolg hätten, ist zu wenig. Ohne ein

erfolgversprechendes Geschäftsmodell lassen sich Investoren nicht vom

Einstieg überzeugen. Der gestrige Absturz des Aktienkurses nach den

zögerlichen Aussagen Cryans ist dafür ein Beleg. Neue Geldgeber

braucht die Bank aber, um das Kapitalpolster dauerhaft auf ein

international wettbewerbsfähiges Niveau heben zu können. Der erneute

Milliardenverlust für 2016 mag wehtun, aber die unsichere Perspektive

für Deutschlands größte Bank wiegt derzeit schwerer.



