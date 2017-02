Rheinische Post: Kommentar /

Beim Malta-Gipfel steht Europa auf dem Spiel

= Von Gregor Mayntz

(ots) - Die Türkei-Reise der Kanzlerin sendet zwei

Signale. Das innertürkische: Ein Trip nach Ankara ist möglich, ohne

Erdogan zu hofieren und die Erwartungen an eine demokratische Türkei

zu vernachlässigen. Das europäische: Zur Vorbereitung des heutigen

EU-Gipfels auf Malta die Verlässlichkeit des EU-Türkei-Abkommens

erhöhen. Zur gleichen Zeit bereitete Merkels ungarischer Amtskollege

Viktor Orbán den Gipfel auf seine Weise vor: mit Wladimir Putin. Das

zeigt, wie entscheidend der Malta-Gipfel für Europa ist. Nicht nur

das Russland Putins stellt das europäische Projekt in Frage. Auch die

USA Donald Trumps. Das Europa Merkels muss überzeugende Antworten

finden und in der Flüchtlingspolitik die Kraft zur Einigung beweisen.

Ein Stillstand würde auf der schiefen Ebene der globalen

Herausforderungen ein Abrutschen der EU bedeuten. Auf Malta müssen

die EU-Verantwortlichen klar ziehen, was Ende März beim Treffen in

Rom in trockene Tücher gehört. Ansonsten stellt sich nicht nur die

Frage nach Alternativen zu Merkel in Deutschland neu. Es wächst auch

die Gefahr, dass in Europa, besonders in Frankreich, Mehrheiten dem

nationalistischen Kurs Amerikas folgen. Und das wäre das Aus für

diese EU.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.02.2017 - 20:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1451757

Anzahl Zeichen: 1564

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung