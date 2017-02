Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Einstellung der Förderung von Läufer Tesfaye:

(ots) - Es gibt wohl nur wenige 1500-Meter-Läufer in

Europa, die das Talent eines Homiyu Tesfaye besitzen. Dass der DLV

die finanzielle Förderung des gebürtigen Äthiopiers einstellt, ist

nachvollziehbar. Verband und Bundestrainer kämen gegenüber den

anderen Kader-Athleten in Erklärungsnot. Wie sollten sie begründen,

dass für alle Regeln gelten, bis auf den einen, der nicht mitfahren

will ins Trainingslager, der unentschuldigt nicht zum Training

erscheint, der - so berichtet es die "FAZ" - Dopingkontrollen

verpasste? Homiyu Tesfaye wählt nun einen anderen Weg. Vielleicht mag

dieser der richtige für ihn sein. Nicht jedem ist es gegeben, sich in

ein System einzufügen. Das liegt aber nicht immer nur allein am

System.







