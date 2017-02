ARD-DeutschlandTrend Februar 2017: Vertrauen in die USA sinkt auf das Niveau von Russland

(ots) -



Der Wechsel von Barack Obama zu Donald Trump wird von einem

massiven Ansehenseinbruch der Vereinigten Staaten begleitet: 22

Prozent der Deutschen halten die USA noch für einen Partner für

Deutschland, dem man vertrauen kann. Das ist ein Absturz von 37

Punkten im Vergleich zu der Befragung kurz vor der Wahl im November

2016 und zugleich der Rekordtiefstand im ARD-DeutschlandTrend.



Die USA genießen damit aktuell in der deutschen Bevölkerung ein

ähnlich geringes Vertrauen wie Russland (21 Prozent). 70 Prozent der

Befragten halten die USA für einen Partner, dem man nicht vertrauen

kann. Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis

Dienstag dieser Woche ergeben.



26 Prozent der Befragten finden es gut, dass Trump seine

Wahlkampfversprechen in die Tat umsetzt. 67 Prozent der Befragten

haben Sorge, dass durch die Politik Trumps die deutsche Wirtschaft

geschwächt wird. 80 Prozent sind der Auffassung, dass die Europäische

Union gegenüber Trump enger zusammenrücken muss.



