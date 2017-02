ARD-DeutschlandTrend Februar 2017: Scheidender Bundespräsident Gauck: acht von zehn Deutschen zufrieden

(ots) -



Sperrfrist: 02.02.2017 22:15

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Am Ende seiner Amtszeit stellen die Deutschen Bundespräsident

Joachim Gauck ein positives Zeugnis aus: 81 Prozent der Befragten

sind mit seiner Arbeit zufrieden bzw. sehr zufrieden (+5 Punkte im

Vergleich zu Mai 2016). 14 Prozent sind weniger bzw. gar nicht

zufrieden (-7).



Joachim Gauck genießt insbesondere unter den Anhängern von Grünen,

SPD und der Union großen Respekt. Von den Anhängern der Grünen sind

94 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden, bei den SPD-Anhängern sind es

91 Prozent, bei den Unions-Anhängern 87 Prozent. Auch bei den

Anhängern der Linken überwiegt zum Ende der Amtszeit mit 62 Prozent

Zufriedenheit das positive Urteil. Allein die AfD-Anhänger äußern

sich mehrheitlich kritisch zu seiner Arbeit (35:60 Prozent). Das hat

eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Montag bis Dienstag dieser

Woche ergeben. Andere Präsidenten wurden am Ende ihrer Amtszeit

deutlich negativer beurteilt: Horst Köhler erreichte im April 2010 73

Prozent Zustimmung, Christian Wulff im Februar 2012 33 Prozent.



Sperrfrist auch für Online-Medien: 2.2.2017, 22.15 Uhr Ausgewählte

Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlicht und dürfen

dann bereits verwendet werden.



Befragungsdaten



-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab

18 Jahren -Fallzahl: 1.006 Befragte -Erhebungszeitraum: 30.1. bis

31.1.2017 -Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) -

Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame -

Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert

von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de







Pressekontakt:



Ihre Fragen richten Sie bitte an:

WDR Presse und Information

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk(at)wdr.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.02.2017 - 22:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1451766

Anzahl Zeichen: 2278

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung