Drei Auszeichnungen für Produktionen und Stars der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

(ots) - Gratulation nach Düsseldorf: Drei

Auszeichnungen in drei Kategorien für Produktionen und Künstler von

SAT.1 und ProSieben beim Deutschen Fernsehpreis 2017.



Show-Highlight: In der "Königsdisziplin" "Beste Unterhaltung

Primetime" konnte sich "Die Beste Show der Welt" (ProSieben/Florida

TV) über den renommierten Preis freuen!



Wissen - jung und erfolgreich: Dafür steht "Galileo" (ProSieben)

und wurde als "Bestes Infotainment" ausgezeichnet, das laut Jury "mit

seinen Themen vor allem die jungen Zuschauer erreicht."



Ausgezeichneter Historienthriller: Sonja Gerhardt bekam den Preis

als "Beste Schauspielerin", unter anderem für ihre Rolle in dem

SAT.1-TV-Event "Jack the Ripper" (SAT.1/Pantaleon

Entertainment/Fireworks Entertainment), überreicht.



Wolfgang Link, Vorsitzender der ProSiebenSat.1 TV

Deutschland-Geschäftsführung: "Begeisterte Zuschauer sind für jeden

TV-Macher die wichtigste Anerkennung, die uns täglich motiviert, noch

besser zu werden. Das Tüpfelchen auf dem berühmten 'i' ist eine

Nominierung oder Trophäe durch die Jury des Deutschen Fernsehpreises.

In diesem Sinne gratuliere ich allen Preisträgern und Nominierten von

Herzen."



Der Deutsche Fernsehpreis 2017 wurde am Donnerstag, 2. Februar

2017, zur Würdigung der besten Produktionen und Einzelleistungen des

Jahres 2016 in der Düsseldorfer Rheinterrasse vergeben.



Kontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR -

Communication Projects Susanne Lang Tel: 089/9507-1183

Susanne.Lang(at)ProSiebenSat1.com



Original-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.02.2017 - 22:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1451769

Anzahl Zeichen: 1861

Kontakt-Informationen:

Firma: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 82 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung