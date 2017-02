Rheinische Post: Parteienforscher Niedermayer sieht Schulz-Effekt skeptisch

(ots) - Der Berliner Parteienforscher Oskar Niedermayer

hat sich skeptisch zu dem guten Abschneiden der SPD und ihres

designierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz im aktuellen

ARD-Deutschlandtrend geäußert. "Das Ergebnis ist angesichts des

aktuellen Hypes um Martin Schulz nicht überraschend. Ich bin

skeptisch, dass die SPD diese Werte langfristig halten kann", sagte

Niedermayer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Freitagausgabe). Erst in etwa acht Wochen könne man genauer

prognostizieren, inwiefern der sogenannte Schulz-Effekt anhalten und

die SPD nach vorne bringen werde, sagte Niedermayer. "Ich halte es

für realistisch, dass Martin Schulz die Umfragewerte für die SPD

steigern kann. Aber ich glaube nicht, dass die Sozialdemokraten am

Ende an der Union vorbeiziehen können", sagte der

Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin. Er wies zudem

darauf hin, dass auch mit den aktuellen Ergebnissen kaum

Regierungsmehrheiten jenseits der großen Koalition möglich seien.

"Derzeit steht die SPD noch wie eine Eins hinter Schulz. Um die

anfänglichen Umfrageerfolge aber zu verstetigen, muss er bei

innenpolitischen Themen klare Positionen beziehen", sagte

Niedermayer. Und dann könne es auch innerhalb der Partei ersten

Widerstand geben.



Kommentare zur Pressemitteilung