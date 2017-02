Rheinische Post: Löhrmann fordert binnen zwei Wochen Antwort von Ditib

(ots) - Im Streit um die Rolle von Ditib im NRW-Beirat

für den Islamunterricht an Schulen fordert NRW-Schulministerin Sylvia

Löhrmann den Moscheeverband Ditib zu einer Stellungnahme innerhalb

der nächsten zwei Wochen auf. Löhrmann sagte im Interview mit der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe):

"Aufgrund der ungeheuerlichen Spitzelvorwürfe, die jetzt vom

Generalbundesanwalt untersucht werden, ist Unruhe entstanden. Um den

islamischen Religionsunterricht in den Schulen nicht zu belasten,

habe ich die Ditib aufgefordert, den Sitz ruhenzulassen, bis alles

aufgeklärt ist. Es ist klar, dass ich zeitnah eine Antwort erwarte.

Innerhalb der nächsten zwei Wochen."



