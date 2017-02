Cinkciarz ist globaler Sponsor der UEFA European Under-21 Championship(TM) 2017

Cinkciarz (https://cinkciarz.pl/eng) hat als globaler Sponsor der

UEFA European Under-21 Championship(TM)

(https://www.youtube.com/watch?v=hRJZ4CoVw8w) unterzeichnet. Das

Turnier wird im Juni in sechs polnischen Städten ausgetragen. Im

Rahmen seines Mitwirkens wird das Unternehmen Fußballfans aus aller

Welt seine internationale Marke Conotoxia vorstellen. Zudem stärkt es

damit auch den Stand des Unternehmens in Polen.



Die vom 16. bis 30. Juni 2017 laufende U21 Championship wird von

der UEFA in Zusammenarbeit mit der PZPN (dem polnischen

Fußballverband) und den Spielorten veranstaltet.



"Über diesen mit der UEFA unterzeichneten Vertrag sind wir sehr

erfreut. Für das Abschlussspiel planen wir eine ausgiebige

Aktivierung zum Engagement der Fans. Dank dieser Patenschaft des UEFA

U21 EURO sind wir in der Lage, Fußballfans aus aller Welt unsere

internationale Marke Conotoxia vorzustellen. Dadurch können wir auch

den Stand von Cinkciarz in Polen stärken. Wir sind der Überzeugung,

dass diese Zusammenarbeit für beide Teilhaber positiv sein wird,"

sagte Piotr Kicinski, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von

Cinkciarz.



Bekannte Marken wie Coca-Cola, McDonald's und adidas sind globale

Sponsoren der UEFA U21 EURO und in dieser Aufstellung ist Cinkciarz

als einziger globaler Partner aus Polen vertreten. Bei der

Veranstaltung hat Cinkciarz Gelegenheit, für seine Marke Conotoxia zu

werben, die für den internationalen Markt geschaffen wurde. Das

Unternehmen hat sich das exklusive Recht auf alle

Marketingaktivitäten im Zusammenhang mit Wechselkursen,

Geldüberweisungen, Zahlungen und Devisenhändlern gesichert.





"Wir freuen uns, Cinkciarz als Sponsor der UEFA European Under-21

Championship(TM) zu begrüßen. Wir sind der Überzeugung, dass die

Partnerschaft diesem erfolgreichen polnischen Unternehmen mit

globalen Ambitionen zum Geschäftswachstum verhilft, aber gleichzeitig

auch für das Turnier wirbt. Dadurch beweist sich die Reichweite

dieses erst kürzlich expandierten Wettkampfs. Auf die gemeinsame

Arbeit in den kommenden Monaten freuen wir uns schon jetzt," sagte

Guy-Laurent Epstein, Marketingleiter der UEFA Events SA.



Cinkciarz gibt seinen Kunden die Möglichkeit, Fremdwährung zu

einem sehr attraktiven Wechselkurs online umzutauschen. Der Service

von Cinkciarz kann sowohl von Privatpersonen als auch von Unternehmen

genutzt werden. Fremdwährungstransaktionen lassen sich jederzeit per

Express- und kostenloser Online-Bargeldüberweisung abwickeln.

Conotoxia ist ein Finanzinstitut, das Geldüberweisungen und

Zahlungsdienste weltweit anbietet.







