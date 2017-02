NOZ: Finanz-Staatssekretär Spahn sieht Widerspruch bei Schulz-Kritik an hohen Manager-Vergütungen

(ots) - Finanz-Staatssekretär Spahn sieht Widerspruch

bei Schulz-Kritik an hohen Manager-Vergütungen



"Gegen Boni wettern, aber üppigen Zahlungen für Parteifreunde

zustimmen - das passt nicht zusammen"



Osnabrück. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn hat

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz Widersprüche bei seinen Aussagen zu

Manager-Vergütungen vorgehalten. "Gegen Boni wettern, aber üppigen

Zahlungen für Parteifreunde zustimmen - das passt nicht zusammen",

sagte der Finanz-Staatssekretär der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Freitag) mit Blick auf die Zwölf-Millionen-Euro-Zahlung des

VW-Konzerns an die aus dem Vorstand scheidende Christine

Hohmann-Dennhardt (SPD). "Was sollen die Deutschen davon halten, wenn

Schulz zeitgleich üppige Bonus-Zahlungen für Manager beklagt", sagte

Spahn. Sozialdemokraten und Gewerkschaften hätten in den

Aufsichtsgremien von VW die Mehrheit.



Nach Ansicht von Spahn ist "bei vielen Auftritten von Herrn Schulz

die Grenze zur Hybris fließend". Dass die SPD ihren Kanzlerkandidaten

"wie einen Messias feiert", zeige, wie "tief die Depression der

Sozialdemokraten bisher war".



---------------------------------------------------------------



CDU-Präsidiumsmitglied Spahn sieht "auf breiter Basis Annäherung"

zwischen Unions-Schwestern



"Es hat sich viel bewegt" - Staatssekretär: Gemeinsamer Wahlkampf

mit klaren Äußerungen zu innerer Sicherheit



Osnabrück. CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sieht "auf breiter

Basis eine Annäherung zwischen CDU und CSU". "Es hat sich viel

bewegt", sagte Spahn der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) mit

Blick auf die von der CDU beschlossenen schärferen gesetzlichen

Bestimmungen im Asylrecht. "Deshalb sollten beide mit klaren Aussagen

zum Kernthema innere Sicherheit in den gemeinsamen Wahlkampf gehen",

erklärte der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.





Die Vorsitzenden von CDU und CSU, Angela Merkel und Horst

Seehofer, werden an diesem Sonntag und Montag in München

zusammentreffen. Die CSU will so nach monatelangem Streit um die

Flüchtlingspolitik öffentlich dokumentieren, dass sie die erneute

Kanzlerkandidatur von Merkel unterstützt. Diese Unterstützung hatte

Seehofer zuvor mehrfach infrage gestellt. Er komme mit Seehofer "gut

aus", sagte Spahn.







