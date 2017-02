NOZ: 560.000 Putenküken in Niedersachsen getötet - Verstoß gegen Tierschutzgesetz?

Osnabrück. Brütereien in Niedersachsen haben vor dem Hintergrund

der Vogelgrippe-Epidemie fast 560.000 gesunde Putenküken getötet. Wie

die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitag) berichtet, könnte den

Unternehmen deswegen nun Ärger drohen. Das Landwirtschaftsministerium

in Hannover hat die Landkreise Cloppenburg und Oldenburg angewiesen

zu überprüfen, ob das Töten der Tiere gegen das Tierschutzgesetz

verstoßen hat. Falls ja sollten die Aufsichtsbehörden

Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten oder einen Staatsanwalt wegen

strafrechtlicher Konsequenzen einschalten. Ein Sprecher des

Ministeriums bestätigte entsprechende Informationen des Blattes.



Eine Abfrage des Ministeriums bei den Kreisbehörden hat demnach

ergeben, dass die Brütereien seit Beginn der Geflügelpest-Epidemie

Ende vergangenen Jahres exakt 557.771 Putenküken getötet haben.

Exportbeschränkungen nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in der Nähe

der Unternehmen hatten die Auslieferung der Tiere ins Ausland

erschwert. "Es gibt schlicht keine Möglichkeit, die Tiere so

kurzfristig in derart hoher Zahl in anderen Ställen in Deutschland

aufzuziehen", begründete die Sprecherin eines betroffenen Betriebes

Mitte Januar auf Nachfrage der "NOZ" das Vorgehen.



Das Tierschutzgesetz erlaubt das Töten von Wirbeltieren nur dann,

wenn ein sogenannter vernünftiger Grund vorliegt. Niedersachsens

Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) habe Zweifel daran,

dass dies der Fall gewesen sei, begründete ein Ministeriumssprecher

die Anweisung aus Hannover. Wie die "NOZ" weiter schreibt, sei der

Export der Küken mittlerweile wieder möglich, es fänden keine

weiteren Tötungen statt.









