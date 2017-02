Commerce Resources Corp. stellt Update zur Privatplatzierung bereit



2. Februar 2017 - Commerce Resources Corp. (TSXv: CCE, FWB: D7H) das Unternehmen oder Commerce) freut sich, über die jüngsten Entwicklungen im Hinblick auf die nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) zu berichten, die in einer Pressemeldung am 19. Dezember 2016 angekündigt wurde. Das Unternehmen hat eine Verlängerung erwirkt und geht davon aus, diese Privatplatzierung bis zum 16. Februar 2017 abschließen zu können.



Über Commerce Resources Corp.



Commerce Resources Corp. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem besonderen Fokus auf Lagerstätten seltener Metalle und Seltenerdelement-Lagerstätten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner Seltenerdelement-Lagerstätte Ashram im Norden Quebecs und der Tantal- und Niob-Lagerstätte Upper Fir in British Columbia, Kanada.



Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.commerceresources.com oder über Email: info(at)commerceresources.com.



Für das Board of Directors:

COMMERCE RESOURCES CORP.



Chris Grove

Chris Grove

President und Direktor

Tel: 604.484.2700

Fax: TF: 866.484.2700

Email: info(at)commerceresources.com

Web: http://www.commerceresources.com



Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (RegulationServices Provider) (im Sinne der Definition in den Richtlinien der TSXVenture Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.



Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf das Emissionsangebot und die in dessen Rahmen auszugebenden Wertpapiere sind zukunftsgerichtete Aussagen und ihrer Natur nach vorausschauend. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren nicht auf historischen Fakten, sondern vielmehr auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen, und sind daher mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden oder impliziert sind. Diese Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung zukunftsgerichteter Ausdrücke wie können, sollten, werden, dürften, beabsichtigen, schätzen, planen, ausgehen von, erwarten, der Ansicht sein oder weiterhin oder deren Verneinung oder ähnliche Varianten gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf den Abschluss der Privatplatzierung. Diese Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit den Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, das Emissionsangebot abzuschließen, unter anderem dem Risiko, dass das Emissionsangebot nicht wie erwartet oder überhaupt nicht durchgeführt werden kann, dass die TSX Venture Exchange das Emissionsangebot nicht genehmigt, und weiteren Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daher unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu verstehen, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise.





Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







