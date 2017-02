Endeavour Silver benennt neuen Vizepräsidenten

(PresseBox) - Der kanadische Edelmetallproduzent Endeavour Silver (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR - https://www.youtube.com/watch?v=z_hKJiTe4wA -) hat Tomás Iturriaga Hidalgo zum neuen Vizepräsidenten für das operative Geschäft ernannt. Darüber hinaus soll der gebürtige Mexikaner auch als 'Country Manager' für sein Heimatland fungieren.

Iturriaga, der über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung - den überwiegenden Teil davon im Bergbausektor - verfügt, leitete zuletzt als Vizepräsident des kanadischen Kupferproduzenten Capstone Mining dessen Nordamerika-Geschäft. In dieser Funktion war er für die mehr als 1.600 Mit- bzw. Vertragsarbeiter des Unternehmens verantwortlich und kümmerte sich u.a. um die Planung und Umsetzung von Investitions- und Betriebsprogrammen, die entsprechenden Budgets sowie die Betriebsführung und Genehmigung von Minen.

Iturriagas Karriere begann zunächst im Bergbauprodukte-Verkauf und -Support von Dupont, Rockwell & Donaldson. Später arbeitete er im Lieferkettenmanagement des US-Elektronikherstellers Solectron, bevor er 2004 zum Edelmetallriesen Goldcorp wechselte. Dort stieg er innerhalb von 11 Jahre erst vom Finanz- und Verwaltungsmanager zum Generalmanager der mexikanischen 'Los Filos'-Mine, danach zum Chief Operating Officer (COO) der 3 mexikanischen Minen des Konzerns und schließlich zu dessen Vizepräsidenten sowie Leiter der gesamten Mexiko-Operationen auf. Dabei zeichnete er sich zuletzt für sämtliche Betriebs-, Finanz-, Personal-, Sicherheits-, Rechts-, Sozial- und Umweltangelegenheiten des Unternehmens in Mexiko sowie für die dortigen Verwaltungsbeziehungen und die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Iturriaga verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau und Elektrotechnik des Instituto Technologico y de Estudios Superiores im mexikanischen Monterrey sowie über einen Master of International Management (Global MBA) mit Spezialisierung auf Lateinamerika der Thunderbird School of Global Management in Phoenix / Arizona. Außerdem hat er das General Management Programm der Harvard Business School in Boston / Massachusetts absolviert.



"Ich bin begeistert, Tomás in Endeavours Management-Team willkommen zu heißen", so Firmenchef Bradford Cooke. Seine Fähigkeiten und Erfahrungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Planung und -entwicklung neuer Projekte sowie dem 'Turnaround' schwächelnder Betriebsstätten, seien eine großartige Ergänzung für die bisherige Unternehmensleitung. Zudem könnten seine umfangreichen Kenntnisse im Bergbausektor dazu beitragen, die Gesellschaft größer und besser zu machen, zumal man gerade dabei sei, die drei bestehenden Förderanlagen zu optimieren und neue Minen zu entwickeln, um künftiges Wachstum zu ermöglichen.



Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.

Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer:

Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Es gelten ausschließlich die Englischen Originalmeldungen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Swiss Resource Capital AG

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.02.2017 - 05:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1451795

Anzahl Zeichen: 6525

Kontakt-Informationen:

Firma: Swiss Resource Capital AG

Stadt: Herisau





Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung