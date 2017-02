Ihre Stromrechnung bestimmen Sie selbst

Eigenstrom mit Photovoltaik - Solaranlage - und Speicher spart bares Geld

(PresseBox) - Energiefreiheit geht einfach so ...

Aufs Dach kommen Qualitäts-Solarmodule mit bester Performance mit 25 Jahren Garantie und viel Leistung auch wenn mal keine Sonne da ist - 20 Jahre lang keine Stromrechnung mit dem neuen Cloud Speichersystem.

Als Hausbesitzer kann man mit Speicher den Strombedarf nahezu vollständig aus eigener Solarstrom-Erzeugung und Speicherung abdecken. iKratos, aus der Metropolregion Nürnberg installiert bei Ihnen eine PV-Solaranlage mit Lithium Speicher, angemessen an Ihren Stromverbrauch, danach sind Sie 100% unabhängig, denn Sie bekommen den im Sommer erzeugten Strom im Winter oder bei schlechtem Wetter aus der Strom Cloud wieder und zahlen keine Stromrechnung mehr.

Keine Stromrechnung - Du willst es du kannst es ...

Sie wollen keine Stromrechnung mehr - Sie wollen zu 100% Ihren Solarstrom selbst benutzen und verbrauchen - dann brauchen Sie die Stromcloud oder 100 % Freistrom von der neuen Stromcloud Speichereinheit, die das Netz entlastet und für sie als Speicher dient. Das geht Sommer und Winter kein Problem.

Bei der von Siemens entwickelten Speichereinheit gibt es zusätzlich jährlich 1000 Euro jährlich und die KFW Förderung von rund 4000 Euro. Im Grunde hat sich so der Speicher selbst bezahlt, und Sie bekommen Ihren Strom gratis - das ist es doch was jeder will - kommen Sie zu iKratos ins Sonnencafe, lassen Sie sich beraten.



Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





