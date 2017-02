Ihr neuer Strom kommt jetzt vom Dach

Photovoltaik Solar mit Speicher - jetzt mit Sonderkonditionen

(PresseBox) - Vergessen Sie einfach steigende Strompreise ...

In Zukunft können Sie getrost auf Ihre jetzige Stromrechnung verzichten. Wir helfen Ihnen mit Photovoltaik Ihren eigenen Strom zu erzeugen und auch zu speichern, für Haus, Wärmepumpe und E-Auto. Mit der Stromcloud sind Sie zu 100% Energiefrei und können sich rund um die Uhr mit Ihrem eigenen "Ökostrom" versorgen.

Machen Sie den ersten Schritt, denn 6.000 Referenzen helfen Ihnen sicher bei Ihrer Entscheidung für die Profis im Energiebereich.

Die "999 Dächer Aktion" für 9.999 Euronen*

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH hat das "999 Dächer Paket" für Hausbesitzer entwickelt. Es passt auf jedes Einfamilienhaus Doppelhaushälfte oder Reihenhaus.

Mit einer Photovoltaikanlage mit Lithium Speicher können Sie ab sofort bis zu 4.000 KWh eigenen Strom an 365 Tagen selbst erzeugen. Das "999 Dächer Paket" kostet fix und fertig installiert 9.999 Euro* und ist in 1 Tag installiert und betriebsbereit.

Sie wollen mehr wissen - Schreiben Sie uns.unter www.ikratos.de oder kommen Sie in unser Sonnencafe mit Ausstellung . Täglich geöffnet von 9-6 Uhr. Anmeldung unter 09192 992800





Dies ist eine Pressemitteilung von

iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.02.2017 - 06:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1451800

Anzahl Zeichen: 1386

Kontakt-Informationen:

Firma: iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Stadt: Weißenohe bei Nürnberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung