Ü-Wagen-Dienstleister SIMON MEDIA erneut als technischer Partner für Liveproduktion der Hallenrad WM

Mit dem flexiblenÜbertragungswagenÜ1HD und mehreren Kamerazügen sorgt derÜ-Wagen Dienstleister SIMON MEDIA für packende Bilder auf der Hallenrad WM in Stuttgart.

SIMON MEDIA mitÜbertragungswagenÜ1HD zur Liveproduktion auf der Hallenrad WM in Stuttgart

(firmenpresse) - Stuttgart / Rödermark, 3. Februar 2017 - Im Dezember 2016 waren die weltbesten Athleten im Hallenradsport wieder zur Weltmeisterschaft in Deutschland zu Gast. SIMON MEDIA begleitete bereits 2012 die letzte Hallenrad WM auf deutschem Boden. Und auch dieses Mal sorgte der Ü-Wagen-Dienstleister mit dem Spezialgebiet Event- und Sportproduktion für eindrucksvolle Bilder vom Kunstradfahren und Radball.

Die ausverkaufte Porsche-Arena in Stuttgart war Schauplatz der Hallenradsport-WM 2016. SIMON MEDIA produzierte als Ü-Wagen-Dienstleister das Live- und TV-Bild als rund 160 der weltbesten Radballer und Kunstradfahrer sportliche Höchstleistung präsentieren.

Die videotechnischen Betreuung der Veranstaltung umfasste die Liveproduktion mit fünf Kameras, Bespielung der LED Wand, Livebildabgabe an den Streaming-Dienstleister, sowie Aufzeichnung und Übergabe der Mitschnitte an den SWR Baden-Baden, der aus dem Livemitschnitt anschließend redaktionelle News- und Feature-Beiträge für die regionale und überregionale Berichterstattung fertigte.

Auf Kameraseite kamen drei 2/3" Sony HD-Kamerazüge des Typs HDW750 mit Fibercon-

System zum Einsatz. "Unsere hauseigene Entwicklung des Übertragungssystems ermöglicht es uns, die HDW750 als vollwertigen Kamerazug mit Glasfaser-Anbindung zu betreiben", erläutert der Ü-Wagen-Leiter Patrick Simon. Das System ist in 2016 nach Fertigstellung auf über 30 AÜ-Produktionen erfolgreich etabliert worden.

Neben den drei Hauptkameras wurden in der Disziplin Radball beide Tore mit Marshall-Chipkameras ausgestattet. Als Objektive kamen zwei Fujinon 19x-Standardzooms und die vor kurzem in den Bestand aufgenommene Fujinon HA42 zum Einsatz. Die Teleoptik ermöglichte es, auch aus größerer Entfernung faszinierende Nahaufnahmen vom Geschehen einzufangen.

Neben der Liveproduktion an allen drei Tagen erfolgte vor Ort auch der Schnitt eines

täglichen Highlight-Films zur Einbindung auf der Webseite des Ausrichters und Verbandes UCI sowie auf Youtube und weiteren Social Media Kanälen.

Mit einer weiteren Sportbeauftragung unter Regieführung von Thomas Keßler, regieführender Sportbildmischer, konnte SIMON MEDIA mit dem Ü-Wagen Ü1HD wieder einmal inhaltliche und technische Kompetenz bei der videotechnischen Komplettbetreuung von Sportveranstaltungen beweisen.

Mit dem Motto >Ihr Erfolg ist unser Motiv< ist SIMON MEDIA seit rund einem Jahrzehnt für viele Unternehmen und Institutionen der Partner für Filmproduktion, HD-Bildregie und Übertragungswagen. Vom Imagefilm über Eventvideo, Schulungsfilm oder Liveübertragung realisiert das Team um Unternehmensgründer Patrick Simon mit viel Leidenschaft, moderner Technik und einem kreativen Auge die Wünsche seiner Kunden, in Nähe des Firmensitzes bei Frankfurt am Main ebenso wie bundes- und europaweit.



Warum Film und Video so wertvoll ist: Bewegte Bilder sprechen den Betrachter emotional und über alle Sinneskanäle gleichzeitig an. Dadurch werden deutlich mehr Informationen aufgenommen als in anderen Medien. Das Gesehene bleibt länger in Erinnerung und wirkt lebendiger. Dies weiß Firmengründer Patrick Simon aus eigener jahrelanger Erfahrung als Produzent und Kameramann. Inzwischen hat der ehemalige ZDF-Mitarbeiter ein Team erfahrener Medienmacher um sich gescharrt, was eine professionelle, schnelle Umsetzung der beauftragten Filmprojekte gewährleistet.

