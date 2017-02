Immobilie geerbt - und nun?

Wüstenrot Immobilien Region Rhein-Neckar steht seinen Kunden auch bei sensiblen Immobilienfällen zur Seite

(firmenpresse) - Testamentseröffnung, Erbschein, Erbschaftssteuer - mit all diesen Themen müssen sich Immobilienerben auseinandersetzen. Sofort schließen sich die Fragen an, ob das Erbe angenommen werden soll und ob das Objekt selbst genutzt, vermietet oder verkauft werden soll. Da bleibt oft wenig Zeit zum Trauern. Die Immobilienexperten von Wüstenrot Immobilien Region Rhein-Neckar beraten und begleiten Erben auf dem Weg zur individuell passenden Lösung für eine Erbschaftsimmobilie.



Eine Immobilienerbschaft ist eine komplexe Angelegenheit. Hierbei gilt es viele Formalitäten zu erledigen und dabei rechtliche und finanzielle Aspekte zu berücksichtigen. Recht schnell muss ein Hinterbliebener entscheiden, ob er das Erbe antritt. Dafür ist es wichtig, sowohl die rechtlichen Voraussetzungen und Folgen als auch den Wert der Immobilie zu kennen.



Die professionelle Unterstützung durch einen Immobilienexperten ist in diesen Fällen sehr hilfreich. "Sollen beispielsweise Erben ausgezahlt werden, kann ein entsprechendes Gutachten Streitigkeiten vorbeugen", erklärt Verkaufsleiter Martin Goldberg von Wüstenrot Immobilien Region Rhein-Neckar. Die Immobilienexperten analysieren dazu den Markt und erstellen eine professionelle Immobilienbewertung.



Auf der Grundlage von ausgeprägtem Fachwissen und langjähriger Erfahrung berät das Team von Martin Goldberg seine Kunden rund um das Thema Erbschaft und klärt die weitere Verwendung der Immobilie. "Der Verkauf einer Immobilie ist schon unter normalen Umständen für den Eigentümer Nerven aufreibend und emotional", so Martin Goldberg. "Wir kennen aus Erfahrung die Sorgen und Gefühle der Erben und begleiten sie gerne mit viel Sensibilität durch die Zeit der Entscheidungsfindung und der Umsetzung der richtigen Lösung."



Gerade in der Zeit der Trauer ist die Unterstützung durch einen unabhängigen und kompetenten Partner ratsam. Denn dieser kennt die üblichen Abläufe und beschäftigt sich tagtäglich mit den aufkommenden Immobilienfragen. "Uns ist es sehr wichtig, dass wir unsere Kunden in diesen sensiblen Fällen wie Erbschaft oder Scheidung entlasten und sie sich nicht angesichts der vielen Aufgaben, Entscheidungen und Emotionen überfordert fühlen", erklärt Martin Goldberg.





Weitere Infos wie zum Beispiel auch zu Haus verkaufen Mannheim, Immobilien Mannheim und mehr sind auf http://www.immobilienpartner-rhein-neckar.de erhältlich.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.immobilienpartner-rhein-neckar.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Makeln auf hohem Niveau und mit Leidenschaft - Wüstenrot Immobilien Region Rhein-Neckar steht seit vielen Jahren für individuelle, umfassende Beratung und Abwicklung bei der Vermittlung und dem Verkauf von Immobilien. Wir begleiten Sie mit Sachverstand, fundierten Marktkenntnissen sowie der Seriosität eines Großkonzerns und werden von einem umfangreichen Spezialisten-Netzwerk unterstützt. Als Experten für Scheidungs- und Erbschaftsimmobilien sowie Fachmakler für Neubauprojekte sind wir so selbst für die schwierigsten Herausforderungen Ihr zuverlässiger Partner. Darüber hinaus vermarkten wir Immobilien auch über unsere regionalen Kooperationspartner Württembergische Versicherung und Commerzbank und erreichen Ihre Zielgruppe noch schneller. Auch bei Finanzierung und Versicherung punkten die uns angeschlossenen Spezialisten durch optimalen, maßgeschneiderten Service und bedarfsgerechte Lösungen von mehr als 300 Banken.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Wüstenrot Immobilien Region Rhein-Neckar

Leseranfragen:

Moosweg 2, 51377 Leverkusen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 03.02.2017 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1451812

Anzahl Zeichen: 2725

Kontakt-Informationen:

Firma: Wüstenrot Immobilien Region Rhein-Neckar

Ansprechpartner: Lisa Petzold-Sauer

Stadt: Mannheim

Telefon: 0214 / 70 79 011



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.