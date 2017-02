SPC bescheinigt All-Flash-System Fujitsu ETERNUS AF650 herausragende Leistung

Herausragende Leistung bietet das Fujitsu All-Flash-Storage-System ETERNUS AF650.

(firmenpresse) - München, 24. Januar 2017 - Das All-Flash-Storage-System ETERNUS AF650 bietet herausragende Leistung bei wettbewerbsfähigen Preisen und vergleichsweise niedrigen Betriebskosten. Dies wurde durch die neuesten SPC-1 Benchmarks des Storage Performance Council (SPC) bestätigt. Fujitsu ETERNUS AF650 erzielte beeindruckende Werte in den Kategorien Leistungsfähigkeit mit 605,992.03 IOPS (Input/Output Operations Per Second) und Preis-Leistungs-Verhältnis mit $0.40/IOPS ($/IOPS) bei extrem niedrigen Antwortzeiten.



Die ETERNUS AF Systeme sind die schnellsten ihrer Art von Fujitsu. Sie kombinieren hohe Systemzuverlässigkeit mit extrem kurzen Antwortzeiten, die bei aktuellen Unternehmensanwendungen benötigt werden. ETERNUS AF650 bietet führende Speicherleistung sowie ein automatisiertes Quality-of-Service-Management und trägt damit zu einer maximalen Systemausnutzung und einem schnellen ROI bei. Mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie geringem Wartungsbedarf und hoher Zuverlässigkeit ist es herkömmlichen Plattenspeichersystemen weit überlegen. Umfassende Hochverfügbarkeits- und Disaster-Recovery-Funktionen machen ETERNUS AF650 zum idealen Storage-System für jede Art von Geschäftsdaten.



Die Testergebnisse wurden vom SPC am 4. Januar 2017 veröffentlicht und sind auf der SPC-Website abrufbar (Identifikationsnummer: A02001):

http://www.storageperformance.org/results/benchmark_results_spc1_active/#a02001



Weitere Informationen zur ETERNUS AF650 erhalten Sie über

http://www.fujitsu.com/de/products/computing/storage/all-flash-arrays/eternus-af650/

Weitere Informationen zum SPC-1-Benchmark erhalten Sie über

http://www.storageperformance.org/results/benchmark_results_spc1_active/#a02001



Weitere Informationen über Fujitsu erhalten Sie über



-Fujitsu Aktuell: http://www.fujitsu.com/de/fujitsuaktuell

-Twitter: http://twitter.com/Fujitsu_DE

-LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/Fujitsu

-Facebook: http://www.facebook.com/Fujitsu.DE

-Fujitsu Bildmaterial und Media Server: http://mediaportal.ts.Fujitsu.com/pages/portal.php

-Fujitsu Newsroom: http://de.Fujitsu.com/newsroom









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fujitsu.com/de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Fujitsu

Fujitsu ist der führende japanische Anbieter von Informations- und Telekommunikations-basierten (ITK) Geschäftslösungen und bietet eine breite Palette an Technologieprodukten, -lösungen und -Dienstleistungen. Mit rund 156.000 Mitarbeitern betreut das Unternehmen Kunden in mehr als 100 Ländern. Fujitsu nutzt seine ITK-Expertise, um die Zukunft der Gesellschaft gemeinsam mit seinen Kunden zu gestalten. Im Geschäftsjahr 2015 (zum 31. März 2016) erzielte Fujitsu Limited (TSE:6702) mit Hauptsitz in Tokio, Japan, einen konsolidierten Jahresumsatz von 4,7 Billionen Yen (41 Milliarden US-Dollar).



Über Fujitsu Central Europe (CE)

Fujitsu Central Europe (Deutschland, Österreich und die Schweiz) ist ein führender europäischer Informations- und Telekommunikations-Komplettanbieter. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio von Technologieprodukten, Lösungen und Dienstleistungen, das von Endgeräten über Rechenzentrumslösungen, Managed und Maintenance Services und Cloud-Lösungen bis hin zum Outsourcing reicht. In der Region Central Europe erzielte Fujitsu im Geschäftsjahr 2015 (zum 31. März 2016) mit rund 2.800 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 1,8 Milliarden Euro.

Fujitsu entwickelt und fertigt in Deutschland IT-Lösungen und betreibt hochsichere Rechenzentren. Mit über 10.000 Channel-Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügt Fujitsu zudem über eines der leistungsfähigsten Partnernetzwerke der Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fujitsu.com/de/



Über Fujitsu EMEIA

Fujitsu ermöglicht Kunden, größtmöglichen Nutzen aus dem Einsatz herkömmlicher IT-Systeme (Robust IT) und agiler, innovativer digitalen Lösungen (Fast IT) zu ziehen und sich den entscheidenden Vorsprung im Rahmen des digitalen Wandels zu sichern. Der führende Anbieter von Informations- und Telekommunikations-basierten (ITK) Geschäftslösungen gewährleistet dies durch sein breites Portfolio an Technologieprodukten, Lösungen und Dienstleistungen. Fujitsu beschäftigt in der Region EMEIA (Europa, Naher Osten, Indien, Afrika) mehr als 29.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.fujitsu.com/fts/about/





Dies ist eine Pressemitteilung von

Fujitsu Technology Solutions

Leseranfragen:

Blumenstraße 28, 80331 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 03.02.2017 - 09:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1451824

Anzahl Zeichen: 2541

Kontakt-Informationen:

Firma: Fujitsu Technology Solutions

Ansprechpartner: Enno Hennrichs

Stadt: --

Telefon: 089 23031-627



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.