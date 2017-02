DAZN ab sofort live auf PlayStation 4

(ots) - Umfassende Partnerschaft zwischen dem

Livesport-Streamingdienst DAZN und PlayStation®



DAZN ist ab sofort auf PlayStation® 4 verfügbar



Europäischer Top-Fußball mit Premier League und La Liga sowie der

beste US-Sport inklusive des Superbowls live auf DAZN



DAZN und Sony Interactive Entertainment Deutschland geben bekannt,

dass sie eine langfristige Partnerschaft eingegangen sind, die es

allen Besitzern einer PlayStation® 4 ermöglicht, direkt über ihre

Lieblingsspielekonsole auf DAZN zuzugreifen. Bei DAZN stehen die Fans

an erster Stelle. Der Livesport-Streamingdienst bietet das komplette

Sportangebot in Deutschland, Österreich und der Schweiz für monatlich

9,99EUR / 12,90 CHF und das live und auf Abruf, immer und überall,

auf allen webfähigen Geräten, ohne Werbung und jederzeit monatlich

kündbar.



John Gleasure, Chief Commercial Officer von DAZN, sagt: "DAZN ist

stolz auf die Partnerschaft mit Sony, um so auch PlayStation®-Nutzern

ein großartiges Livesport-Erlebnis auf dieser Plattform anbieten zu

können. PlayStation® 4-Nutzer können ihren Lieblingssport inklusive

Premier League, La Liga, NBA und NFL ab sofort live und auf Abruf auf

ihrer Lieblingsspielkonsole genießen."



"Wir freuen uns, mit DAZN den PlayStation®-Besitzern einen

weiteren hochrelevanten Service anbieten zu können. Durch diese

Partnerschaft haben Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz

mit ihrer PlayStation® 4 nicht nur das beste Gaming-Erlebnis, sondern

ab sofort auch vollen Zugriff auf das breiteste Sportangebot, das es

je auf einer einzelnen Plattform gegeben hat", sagt Fabian Koba,

Business Development Director von Sony Interactive Entertainment

Deutschland GmbH.



Auf DAZN können Fans ihren Lieblingssport so erleben, wie sie es

möchten. Das Angebot erstreckt sich dabei von europäischem



Top-Fußball über den besten US-Sport, wie dem NFL Superbowl, bis hin

zu Handball, Darts, umfangreicher Tennis-Berichterstattung und vielem

mehr. Fans in Deutschland haben zudem Zugriff auf die Highlights der

1. und 2. Bundesliga.



DAZN ist auf immer mehr web-fähigen Geräten als App verfügbar.

Schon seit dem offiziellen Start von DAZN können Fans Ihren

Lieblingssport zu Hause auf ihrem Smart TV erleben. Um den Fans den

Zugriff auf den Livesport-Streamingdienst noch einfacher und

schneller zu ermöglichen, ist DAZN bereits einige langfristige

Partnerschaften eingegangen und als App auf Smart TVs von Samsung,

Panasonic, LG, Sony Android, sowie für Nutzer von Amazon Fire TV

verfügbar. Außerdem gibt es die DAZN App für Tablets, Smartphones und

weitere Spielekonsolen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

http://media.dazn.com/de



ÜBER DAZN



DAZN ist der Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt Sport

so zu erleben, wie sie es wollen - live oder auf Abruf. Mit Zugriff

auf den besten Sport der Welt können Fans ihre Lieblingsteams,

Lieblingsligen und Lieblingsspieler jederzeit und überall verfolgen.

Das Ganze für einen niedrigen monatlichen Mitgliedsbeitrag und ohne

langfristige Verträge. DAZN bietet über 8.000 live Sportübertragungen

pro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das es

jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat. DAZN erlaubt es dem

Nutzer, jederzeit "Play", "Pause" oder "Zurückspulen" zu wählen - und

das ohne Werbeunterbrechungen oder langfristige Verpflichtungen.



DAZN ist aktuell in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japan

verfügbar. DAZN läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter

anderem Smart TVs, Smartphones Tablets und Spielekonsolen. DAZN ist

Teil der Perform Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im

Bereich digitaler Sportinhalte.



Mehr Informationen erhalten Sie unter http://media.dazn.com/de



ÜBER PERFORM



Die Perform Group ist eine führende Mediengruppe im Bereich

digitaler Sportinhalte. Wir verknüpfen die Welt des Sports durch den

aktuellsten, detailliertesten und den ansprechendsten Content und

verfügen über ein breites Netzwerk an eigenen, globalen Medienmarken,

mit denen wir unsere hochwertigen Sportinhalte direkt zu den Fans

bringen.



Mit unseren B2B-Marken bilden wir eines der vollständigsten

Netzwerke für Sportinhalte und deren Verbreitung und sind dabei

weltweit Partner von Sendeanstalten, Digitalmedien und Wettanbietern,

die wir mit Inhalten und Daten versorgen. Durch die Weiterentwicklung

unserer eigenen Medienmarken bieten wir unseren Businesskunden die

Möglichkeit, weltweit mit Sportfans über alle verfügbaren digitalen

Plattformen in Kontakt zu treten.



Die Perform Group ist mehrheitlich im Besitz von Access

Industries, einer US-Firmengruppe, die sich in Privatbesitz befindet

und die globale, strategische Investitionen in vier Kernbereichen

tätigt: Natürliche Ressourcen & Chemie, Medien & Telekommunikation,

Technologie und E-Commerce und Immobilien. Access Industries wurde im

Jahr 1986 vom aktuellen Vorstandsvorsitzenden, Len Blavatnik, einem

amerikanischen Industriellen und Philanthropen, gegründet.



Mehr Informationen finden Sie unter

http://www.accessindustries.com/







Pressekontakt:

Matthias Folkmann, PR-Manager DAZN

Perform Media Deutschland GmbH

Mail: matthias.folkmann(at)dazn.com



Jan Hemme, Account Director

Hill+Knowlton Strategies GmbH

Mail: jan.hemme(at)hkstrategies.com

Tel.: +49 30 288758 28



Original-Content von: Perform Media Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Perform Media Deutschland GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 03.02.2017 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1451825

Anzahl Zeichen: 6139

Kontakt-Informationen:

Firma: Perform Media Deutschland GmbH

Stadt: London/Neu-Isenburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung