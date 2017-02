Wenn der Säureblocker zu Muskelkrämpfen führt (FOTO)

Süßes und Fettiges in der Weihnachtszeit, reichlich Alkohol im

Karneval, Fastnacht oder Fasching, im Sommer Deftiges vom Grill und

zwischendurch im Büro viel mehr Kaffee als gut tut...... Anlässe, um

den Magen zu reizen, gibt es mehr als genug. Doch der Magen wehrt

sich: Saures Aufstoßen und Sodbrennen zeigen häufig seine

Überforderung an. Etwa jeder Dritte leidet zumindest gelegentlich

darunter, in höheren Altersgruppen steigt die Zahl der Betroffenen

deutlich.



Wenn Hausmittel nicht ausreichen oder nicht schnell genug helfen,

wird häufig zu Medikamenten gegriffen, die als "Protonenpumpenhemmer"

bezeichnet werden. Zwei der Wirkstoffe, Omeprazol und Pantoprazol,

sind auch rezeptfrei erhältlich und zählen aufgrund ihrer Wirksamkeit

zu den beliebtesten Mitteln gegen säurebedingte Magenbeschwerden.

Allein mit Omeprazol wurden 2015 - rezeptfrei und verordnet zusammen

gerechnet - fast 500 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet.



Protonenpumpenhemmer blockieren sehr effektiv die Säureproduktion

im Magen und lindern rasch die säurebedingten Beschwerden - aber

diese Wirkung gibt es nicht umsonst. Die Liste möglicher

Nebenwirkungen ist lang, und bei einigen davon sind fast

detektivische Fähigkeiten gefragt, um Zusammenhänge zu erkennen. Oder

hätten Sie erwartet, dass Wadenkrämpfe, Verspannungen oder

Herzrhythmusstörungen irgendetwas mit dem Mittel gegen Sodbrennen zu

tun haben könnten, das Sie seit längerem einnehmen?



Das Bindeglied ist der Mineralstoff Magnesium: Unverzichtbar für

eine Vielzahl von Vorgängen im Körper, aber nicht von diesem selbst

herstellbar. Der Mensch muss seinen kompletten Magnesiumbedarf von

etwa 300-400 mg/Tag mit der Nahrung aufnehmen - aber genau das

behindern Protonenpumpenhemmer, vor allem wenn sie längerfristig

eingenommen werden. Wer Sodbrennen und Co. also häufig mit Omeprazol



oder Pantoprazol bekämpft, sollte auf seinen Magnesiumhaushalt

achten.



Weizenkleie, Kürbiskerne und Nüsse sind beispielsweise gute

Magnesiumlieferanten, auch Hülsenfrüchte und Vollkornbrot tragen mit

etwa 100mg Magnesium pro 100g des Lebensmittels zu einer

ausgeglichenen Magnesiumbilanz bei. Ist die Aufnahme des Minerals

jedoch z.B. durch Protonenpumpenhemmer behindert oder der

Magnesiumbedarf erhöht, etwa durch Schwangerschaft, viel Sport,

Diabetes oder verschiedene Medikamente, so lässt sich der Bedarf des

Organismus allein durch die Nahrung kaum mehr decken. Dann sind

Magnesium-Präparate wie z.B. Magnesium-Diasporal 300mg (Apotheke) zu

empfehlen. Das darin enthaltene Magnesiumcitrat wird im Gegensatz zu

anorganischem Magnesiumoxid unabhängig von der Magensäure resorbiert.

Es ist frei von künstlichen Süß- und Farbstoffen und schmeckt

angenehm leicht nach Orange. Es löst sich in Wasser, Saft oder Tee

klar auf und sprudelt nicht. So können Magnesiummangelzustände

schnell und körperfreundlich ausgeglichen werden.



Mit Magnesium-Diasporal 300mg lässt sich der Magnesiumbedarf

langfristig und gezielt decken - sinnvollerweise nicht erst dann,

wenn Muskelkrämpfe, Verspannungen, Kribbeln und Taubheitsgefühl auf

einen Mangel hinweisen, sondern schon vorbeugend. Und parallel zur

Magnesium-Einnahme könnte man ausprobieren, ob nicht doch die

Hausmittel und eine Ernährungsumstellung ausreichen, um das

Sodbrennen in den Griff zu bekommen.







